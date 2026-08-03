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टिहरी मेडिकल कॉलेज पर घमासान, विधायक ने किया बड़ा दावा, कैबिनेट बैठक में साफ होगी स्थिति

टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर दावा किया ( PHOTO- ETV Bharat )