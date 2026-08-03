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टिहरी मेडिकल कॉलेज पर घमासान, विधायक ने किया बड़ा दावा, कैबिनेट बैठक में साफ होगी स्थिति

टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर दावा किया है. कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा.

Tehri Medical College
टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर दावा किया (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 3, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
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टिहरी गढ़वाल: मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने बड़ा बयान जारी किया है. विधायक किशोर का कहना है कि, मेडिकल कॉलेज इणीयां में ही बनाया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि, इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री धामी से उनकी बात हो चुकी है.

टिहरी मेडिकल कॉलेज के निर्माण की मांग को लेकर पिछले काफी समय से सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठनों के लोग और टिहरी की जनता सड़कों पर उतर आई थी. जिसके बाद से क्षेत्र में चर्चाएं और मांगें तेज हो गई हैं. मेडिकल कॉलेज के स्थान को लेकर भी अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं. पूर्व में किशोर उपाध्याय के अलावा सुबोध उनियाल ने भी मेडिकल कॉलेज को लेकर बयान जारी किए हैं. इसी बीच टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का दावा किया है.

मेडिकल कॉलेज टिहरी के इणीयां में ही बनेगा. इस संबंध में उनकी सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत हुई है. कैबिनेट बैठक में ही मेडिकल कॉलेज निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को पास कराने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी.
-किशोर उपाध्याय, टिहरी विधायक-

टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने टिहरी की जनता से भरोसा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि, मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर फैसला जनता की भावनाओं के अनुरूप ही किया जाएगा.

टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर दावा किया (VIDEO- ETV Bharat)

कुल मिलाकर, टिहरी मेडिकल कॉलेज को लेकर विधायक किशोर उपाध्याय के बयान के बाद एक बार फिर सियासी और जनता के बीच चर्चा तेज हो गई है. विधायक ने इणीयां में ही मेडिकल कॉलेज बनाने का दावा किया है और कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास होने की बात कही है. अब निगाहें प्रदेश सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं कि मेडिकल कॉलेज को लेकर क्या फैसला सामने आता है?

वहीं हाल ही किशोर उपाध्याय और नरेंद्र नगर विधायक व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की थी. जिसके बाद मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर आया था. हालांकि, सुबोध उनियाल मेडिकल कॉलेज को अपनी विधानसभा के फिफल्टी में ले जाना चाहते हैं.

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TEHRI MLA KISHORE UPADHYAY
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