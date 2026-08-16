ETV Bharat / state

टिहरी मेडिकल कॉलेज की मांग तेज, लोगों ने निकाली विशाल रैली, अनिश्चितकालीन धरना शुरू

टिहरी: नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर आंदोलन अब निर्णायक दौर में पहुंचता दिखाई दे रहा है. मेडिकल कॉलेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज 16 अगस्त 2026 से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया. धरने से पहले बौराड़ी स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुये. जिसके बाद विशाल रैली के रूप में गणेश चौक स्थित धरना स्थल के लिए रवाना हुये. वहीं आंदोलन को नई टिहरी, बौराड़ी और भागीरथीपुरम के व्यापार मंडलों ने भी पूर्ण समर्थन दिया है. साथ ही बाजार बंद रखा गया है.

पहाड़ में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव लंबे समय से बड़ी समस्या बना हुआ है. टिहरी और आसपास के क्षेत्रों में गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार के लिए अक्सर ऋषिकेश और देहरादून रेफर करना पड़ता है. ऐसे में नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग लगातार जोर पकड़ रही है. मेडिकल कॉलेज संयुक्त संघर्ष समिति का कहना है कि मेडिकल कॉलेज अब केवल एक मांग नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की जरूरत और जनभावना बन चुका है.

नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज मांग (ETV Bharat)

इसी मांग को लेकर आज बौराड़ी स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुये. यहां से विशाल रैली निकालकर गणेश चौक स्थित धरना स्थल तक पहुंची. जहां अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ. कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में भी बड़ी संख्या में लोग जुटे