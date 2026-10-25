कैसे पुनर्जीवित हुई हेवल नदी? क्या है इसके पीछे की बैकस्टोरी, सिलसिलेवार जानिए
पीएम मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में हेवल नदी के पुनर्जीवन वाले टिहरी मॉडल को सराहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 25, 2026 at 6:20 PM IST
टिहरी गढ़वाल: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मन की बात’ में हेवल नदी के संरक्षण और उसे बचाने के प्रयासों का जिक्र किया है. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हेवल नदी का उल्लेख होना टिहरी गढ़वाल के लिए गौरव की बात है. यह नदी न केवल क्षेत्र की प्राकृतिक धरोहर है, बल्कि आसपास के गांवों के जल स्रोतों और पर्यावरण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है.
टिहरी जिले के चंबा क्षेत्र से होकर बहने वाली हेवल नदी को उसके प्राकृतिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए स्थानीय ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता विजय जड़धारी सहित कई लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं. नदी के संरक्षण के लिए किए जा रहे इन प्रयासों का उद्देश्य जल स्रोतों को बचाना, नदी को प्रदूषण से मुक्त रखना और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना है.
हेवल नदी टिहरी गढ़वाल की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है. यह सुरकंडा क्षेत्र के सिरकुट पर्वत से निकलकर लगभग 50 किलोमीटर का सफर तय करती है. ऋषिकेश के शिवपुरी क्षेत्र में गंगा नदी से मिलती है. आगे गंगा देवप्रयाग से ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार की ओर प्रवाहित होती है.
स्थानीय जल तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हेवल नदी में 38 से 40 सहायक धाराओं, नालों और जल स्रोतों का योगदान बताया जाता है. ऐसे में नदी का संरक्षण केवल एक नदी को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े प्राकृतिक जल स्रोतों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने का भी सवाल है.
Very inspiring efforts from across India highlighted in today’s #MannKiBaat. Join in… https://t.co/1QIa12bGCo— Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2026
हेवल नदी को स्वच्छ और जीवंत बनाए रखने के लिए स्थानीय ग्रामीणों के साथ-साथ बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता विजय जड़धारी और सामाजिक संगठन लंबे समय से प्रयासरत हैं. इनका कहना है कि नदी को बचाने के लिए जनभागीदारी बेहद जरूरी है. नदी में कूड़ा-कचरा और गंदगी न डालना, आसपास साफ-सफाई बनाए रखना और पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है.
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से भी अपील की है कि हेवल नदी के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. नदी और उसकी सहायक धाराओं को पुनर्जीवित करने, जल स्रोतों को सुरक्षित रखने तथा प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए, ताकि आने वाले समय में भी यह नदी क्षेत्र की जीवनरेखा बनी रहे.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में टिहरी गढ़वाल की हेवल नदी के पुनर्जीवन हेतु स्थानीय लोगों एवं प्रशासन द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों की सराहना की। यह समस्त उत्तराखंडवासियों के लिए गर्व का विषय है कि जनसहभागिता से जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश की नदियों, प्राकृतिक जलस्रोतों एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा संकल्प जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक जलस्रोतों को सुरक्षित रखना तथा स्वच्छ, हरित एवं समृद्ध उत्तराखंड का निर्माण करना है। #MannKiBaat— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 25, 2026
प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम में हेवल नदी का उल्लेख स्थानीय स्तर पर किए जा रहे संरक्षण प्रयासों को नई पहचान देने वाला माना जा रहा है. अब जरूरत है कि जनसहभागिता के साथ-साथ सरकारी स्तर पर भी नदी के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए.
हेवल नदी को बचाने की यह मुहिम केवल एक नदी के संरक्षण की नहीं, बल्कि हमारी प्राकृतिक विरासत, जल स्रोतों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने की मुहिम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम में इसका उल्लेख होने से इस प्रयास को नई पहचान मिली है.
पीएम मोदी ने आज मन की बात की. जिसमें पीएम मोदी ने टिहरी की हेवल नदी का जिक्र किया. #mankibat #pmmodi #tehrigarhwal #hewalnadi #mannkibaat खबरों के लिए विजिट करें https://t.co/MA93E6EU1h https://t.co/LXKv2522rt— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 25, 2026
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