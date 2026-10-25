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कैसे पुनर्जीवित हुई हेवल नदी? क्या है इसके पीछे की बैकस्टोरी, सिलसिलेवार जानिए

कैसे पुनर्जीवित हुई हेवल नदी? ( ETV Bharat )

टिहरी जिले के चंबा क्षेत्र से होकर बहने वाली हेवल नदी को उसके प्राकृतिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए स्थानीय ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता विजय जड़धारी सहित कई लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं. नदी के संरक्षण के लिए किए जा रहे इन प्रयासों का उद्देश्य जल स्रोतों को बचाना, नदी को प्रदूषण से मुक्त रखना और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना है.