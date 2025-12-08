ETV Bharat / state

गोवा नाइट क्लब की आग में जल गए सतीश के सपने, पूरे घर की थी जिम्मेदारी, आज शाम टिहरी लाया जाएगा शव

गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड में उत्तराखंड के पांच लोगों की मौत हुई है. इस हादसे में कुल 25 लोगों की मौत हुई है.

Etv Bharat
गोवा नाइट क्लब आग हादसा (PTI)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 8, 2025 at 1:04 PM IST

|

Updated : December 8, 2025 at 1:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: गोवा के नाइट क्लब में शनिवार रात को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई. इन 25 लोगों में पांच उत्तराखंड के भी थे, जिनके घर इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है. उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के रहने वाले 24 साल के सतीश राणा भी गोवा में कुछ सपने लेकर गए थे, लेकिन इस अग्निकांड ने उनकी भी जान ले ली. सतीश राणा घर में अकेले कमाने वाले थे.

सतीश राणा की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगी थी, सतीश राणा वहां पर बीते कई सालों से काम कर रहे थे. सतीश राणा मूल रूप से टिहरी गढ़वाल जिले के चाह गाडोलिया गांव के रहने वाले थे.

गोवा नाइट क्लब में आग लगने से उत्तराखंड के पांच लोगों की मौत. (ETV BHARAT)

सतीश राणा के ऊपर अपने माता-पिता के साथ-साथ छोटे भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी थी. 24 साल की उम्र में ही सतीश राणा ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी को उठा रखी थी. सतीश राणा की दो बहनें भी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है. परिजन अब सतीश राणा की शादी कराने का विचार कर रहे थे. लेकिन सतीश राणा का सपना अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखाकर कामयाब बनाने का था. सतीश राणा की मौत ने न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि गांव वालों को भी गहरा सदमा दिया है.

Goa night club
24 साल के सतीश राणा टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे. (ETV BHARAT)

बताया जा रहा है कि गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में सतीश राणा बुरी तरह के झुलस गए थे. गंभीर अवस्था में उन्हें गोवा के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. सतीश का परिवार गांव में ही छोटी-मोटी खेती बाड़ी करता है.

टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है. राज्य सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है. परिवार की जो भी सहायता होगी, वह उपलब्ध कराई जाएगी. सतीश का शव आज शाम तक टिहरी गढ़वाल लाया जाएगा. उत्तराखंड के पांच अलग-अलग जनपदों के रहने वाले युवक इस हादसे का शिकार हुए हैं.

बता दें कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री धामी ने गोवा सरकार से अनुरोध किया है कि अगर किसी भी प्रभावित व्यक्ति की पहचान उत्तराखंड निवासी के रूप में होती है, तो उनके परिजनों से तत्काल संपर्क स्थापित किया जाए और आवश्यक सहायता की जाए. गोवा के मुख्यमंत्री ने सीएम को आश्वस्त किया कि सभी प्रभावितों को आवश्यक चिकित्सा और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है.

पढ़ें---

Last Updated : December 8, 2025 at 1:12 PM IST

TAGGED:

TEHRI GARHWAL SATISH RANA
GOA NIGHT CLUB FIRE
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड
उत्तराखंड के युवकों की गोवा में मौत
SATISH RANA DIED IN GOA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.