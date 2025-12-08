गोवा नाइट क्लब की आग में जल गए सतीश के सपने, पूरे घर की थी जिम्मेदारी, आज शाम टिहरी लाया जाएगा शव
गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड में उत्तराखंड के पांच लोगों की मौत हुई है. इस हादसे में कुल 25 लोगों की मौत हुई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 8, 2025 at 1:04 PM IST|
Updated : December 8, 2025 at 1:12 PM IST
देहरादून: गोवा के नाइट क्लब में शनिवार रात को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई. इन 25 लोगों में पांच उत्तराखंड के भी थे, जिनके घर इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है. उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के रहने वाले 24 साल के सतीश राणा भी गोवा में कुछ सपने लेकर गए थे, लेकिन इस अग्निकांड ने उनकी भी जान ले ली. सतीश राणा घर में अकेले कमाने वाले थे.
सतीश राणा की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगी थी, सतीश राणा वहां पर बीते कई सालों से काम कर रहे थे. सतीश राणा मूल रूप से टिहरी गढ़वाल जिले के चाह गाडोलिया गांव के रहने वाले थे.
सतीश राणा के ऊपर अपने माता-पिता के साथ-साथ छोटे भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी थी. 24 साल की उम्र में ही सतीश राणा ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी को उठा रखी थी. सतीश राणा की दो बहनें भी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है. परिजन अब सतीश राणा की शादी कराने का विचार कर रहे थे. लेकिन सतीश राणा का सपना अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखाकर कामयाब बनाने का था. सतीश राणा की मौत ने न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि गांव वालों को भी गहरा सदमा दिया है.
बताया जा रहा है कि गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में सतीश राणा बुरी तरह के झुलस गए थे. गंभीर अवस्था में उन्हें गोवा के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. सतीश का परिवार गांव में ही छोटी-मोटी खेती बाड़ी करता है.
“गोवा में नाइट क्लब में लगी आग में अकाल-कलवित हुए सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ।— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) December 8, 2025
इन काल-कलवित हुए लोगों में चार नौजवान उत्तराखंड के भी थे, जो अपने परिवार की रोज़ी-रोटी कमाने गोवा गए थे।
मैं… pic.twitter.com/yY3g5vdhMC
टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है. राज्य सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है. परिवार की जो भी सहायता होगी, वह उपलब्ध कराई जाएगी. सतीश का शव आज शाम तक टिहरी गढ़वाल लाया जाएगा. उत्तराखंड के पांच अलग-अलग जनपदों के रहने वाले युवक इस हादसे का शिकार हुए हैं.
गोवा के अरपोरा क्षेत्र में हुए Night Club अग्निकांड को लेकर प्राप्त Media Reports एवं स्थानीय स्तर की सूचनाओं के अनुसार, इस घटना में उत्तराखण्ड के कुछ नागरिकों के प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है। इस स्थिति को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने…— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) December 7, 2025
बता दें कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री धामी ने गोवा सरकार से अनुरोध किया है कि अगर किसी भी प्रभावित व्यक्ति की पहचान उत्तराखंड निवासी के रूप में होती है, तो उनके परिजनों से तत्काल संपर्क स्थापित किया जाए और आवश्यक सहायता की जाए. गोवा के मुख्यमंत्री ने सीएम को आश्वस्त किया कि सभी प्रभावितों को आवश्यक चिकित्सा और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है.
पढ़ें---