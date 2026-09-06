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टिहरी में 'आफत'वाली बारिश, भिगुन गांव में भयंकर लैंडस्लाइड, खतरे की जम में कई मकान

बारिश के बीच भिगुन गांव पर मंडरा रहा भूस्खलन का खतरा प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया है.

BHIGUN VILLAGE LANDSLIDE
टिहरी में 'आफत'वाली बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2026 at 3:12 PM IST

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टिहरी गढ़वाल: भिलंगना क्षेत्र में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित है. भिलंगना विकासखंड के भिगुन गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है, जबकि कई मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं. ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. उन्होंने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा उपाय करने की मांग की है.

भिगुन गांव में बारिश से हालात गंभीर: भिलंगना विकासखंड की ग्राम सभा भिगुन में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं. बारिश के कारण जगह-जगह भूस्खलन हो रहा है. गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है. इससे ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हो गई है.

पहाड़ी से गिर रहा मलबा और बोल्डर: ग्रामीणों के मुताबिक पहाड़ी से लगातार मलबा और भारी बोल्डर गिर रहे हैं. ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है. लगातार बढ़ते खतरे के बीच ग्रामीणों में भय और अनिश्चितता का माहौल है.

कई मकान खतरे की जद में: भूस्खलन के चलते गांव के कई मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो स्थिति और गंभीर हो सकती है. ऐसे में प्रभावित परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

पटवारी ने किया निरीक्षण: ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्रीय पटवारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया है. ग्रामीणों का आरोप है कि निरीक्षण के बाद भी अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस सुरक्षात्मक कार्रवाई नहीं की गई है.

प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग: ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से प्रभावित क्षेत्र का तत्काल स्थलीय निरीक्षण कराने की मांग की है. साथ ही भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाय करने, बंद मोटर मार्ग को जल्द सुचारु कराने और खतरे की जद में आए परिवारों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने की मांग उठाई है.
अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने कहा घनसाली से सूचना प्राप्त हुई है कि लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइडिंग स्थिति बन रही है. जिसको लेकर एसडीएम द्वारा भू वैज्ञानिक द्वारा सर्वे करने की संस्तुति की गई है जल्द ही टीम जा कर भू सर्वेक्षण करेगी.

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