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टिहरी डीएम बनीं टीचर! आंगनबाड़ी के नौनिहाल को पढ़ाया, परखी प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता

टिहरी डीएम नितिका खंडेलवाल ने चंबा में आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण, बच्ची को पढ़ाया और सवाल भी पूछे, बच्ची ने दिए संतोषजनक जवाब

Tehri DM Become Teacher
डीएम नितिका खंडेलवाल बनीं टीचर (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 6, 2026 at 7:57 PM IST

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टिहरी: आज टिहरी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने चंबा विकासखंड स्थित सुमन कॉलोनी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उपस्थिति पंजिका, पोषण पंजिका समेत अन्य आवश्यक अभिलेखों का अवलोकन किया. उन्होंने केंद्र में पंजीकृत बच्चों की संख्या, उनके नियमित वजन परीक्षण से लेकर पोषण आहार से संबंधित जानकारी ली.

टीचर बनीं डीएम, बच्ची को पढ़ाया: खास बात ये रही कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र का डीएम नितिका खंडेलवाल ने निरीक्षण किया, वहां सिर्फ एक ही बच्ची पढ़ती मिली. डीएम ने बच्ची से संवाद किया और टीचर बनकर ब्लैकबोर्ड पर अंग्रेजी वर्णमाला एवं प्रारंभिक अक्षर ज्ञान का अभ्यास कराया. उन्होंने बच्ची से वर्णमाला से लेकर प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे, जिसका बच्ची ने संतोषजनक उत्तर दिया.

डीएम नितिका खंडेलवाल ने आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

आंगनबाड़ी कार्यकत्री को दिए अहम निर्देश: इसके अलावा डीएम खंडेलवाल ने बच्ची की पुस्तकों का भी अवलोकन किया और नियमित पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया. ‎निरीक्षण के दौरान सहायक आंगनबाड़ी कार्यकत्री लक्ष्मी देवी उपस्थित रहीं. ‎‎डीएम ने सहायक आंगनबाड़ी कार्यकत्री को निर्देशित दिया कि बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए. साथ ही उनके वजन एवं स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए.

Tehri DM Become Teacher
पुस्तकों का अवलोकन करतीं डीएम नितिका खंडेलवाल (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"आज एसआईआर के तहत बूथ का निरीक्षण किया गया था. उस बूथ में आंगनबाड़ी भी चल रहा था. जहां एक ही बच्ची पढ़ती मिली. जो खाना उसे मिलना था, वो पर्याप्त मिला. बच्ची का वजन भी सही मिला. पढ़ाई में भी बच्ची ठीक पाई गई. जो उसे पढ़ाया जा रहा था, वो उसे पढ़ भी रही थी, लेकिन आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी."- नितिका खंडेलवाल, जिलाधिकारी, टिहरी

"यहां पिछले 3-4 महीने से एक ही बच्ची पढ़ रही है. यह बच्चे की ग्रोथ के लिए पर्याप्त नहीं है. क्योंकि, जब बच्चे ज्यादा होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं. ऐसे में संबंधित विभाग और आंगनबाड़ी को निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शामिल करें. उन्हें आंगनबाड़ी में लाकर पढ़ाएं."- नितिका खंडेलवाल, जिलाधिकारी, टिहरी

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