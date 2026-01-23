बारिश-बर्फबारी के बाद स्कूलों की छुट्टी के आदेश, आंगनबाड़ी केंद्र भी रहेंगे बंद
उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी जहां राहत लेकर आया तो वहीं लोगों की थोड़ी मुश्किल भी बढ़ गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 23, 2026 at 6:03 PM IST
टिहरी: उत्तराखंड में शुक्रवार सुबह से मैदानी इलाकों में जहां बारिश हो रही है, तो वहीं हिमालयी क्षेत्रों में जोरदार बर्फबारी हुई है. बारिश और बर्फबारी के कारण जहां पर्यटक, होटल कारोबारी और काश्तकार खुश है तो वहीं आम जनता की थोड़ी मुश्किल भी बढ़ी है.
मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर कल के लिए भी पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए टिहरी जिला प्रशासन ने कल 24 जनवरी को कक्षा एक 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने आदेश दिए है. यानि कल सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी रहेगी.
टिहरी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देहरादून की तरफ से बर्फबारी और बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है. ऐसे में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोके जाने के उद्देश्य से 24 जनवरी शनिवार को समस्त शासकीय, अशासकीय और निजी स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किए जाने का आदेश पारित किया जाता है.
बता दें कि उत्तराखंड के तमाम इलाकों में शुक्रवार सुबह से ही जोरदार बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी के कारण कई मुख्य और ग्रामीण मार्ग भी बंद हो गए है. हालांकि प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी है, जहां-जहां पर भी बर्फबारी के कारण मार्ग बंद हो रहे है, उन्हें तत्काल खोलने का प्रयास किया है. कई जगहों पर प्रशासन ने पहले ही जेसीबी तैनात कर रखी है.
प्रशासन की तरफ से स्थानीय जनता और पर्यटकों से अपील की गई है कि बर्फबारी के दौरान सावधानिक पूर्वक गाड़ी चलाए. किसी भी तरह का जोखिम न ले. गौरलतब हो कि ये साल की पहली बर्फबारी है. लोग काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे. बर्फबारी नहीं होने से पहाड़ काले पड़ते जा रहे थे. इसके जंगलों में लगी आग भी बारिश और बर्फबारी के कारण बुझ जाएगी. वहीं इस बारिश और बर्फबारी का सबसे ज्यादा फायदा सेब काश्तकारों को होगा. क्योंकि बर्फबारी नहीं होने से सेब काश्तकार चिंता में थे. उन्होंने फसल खराब होने के डर सत्ता रहा था.
