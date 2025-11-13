ETV Bharat / state

टिहरी डैम पर रोकी गई गाड़ियों की आवाजाही, सुरक्षा कारणों से लगाया गया प्रतिबंध

नई टिहरी: सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए टिहरी डैम पर वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है. अब केवल अधिकृत वाहन ही टिहरी डैम के ऊपर से जा सकेंगे. इस निर्णय से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को असुविधा होगी. स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अब वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से सहयोग की अपील की है.

टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने टिहरी बांध क्षेत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. डैम में चल रहे आवश्यक मरम्मत कार्यों के कारण बांध के ऊपर से आम वाहनों की आवाजाही अगले आदेश तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है. टीएचडीसी के अनुसार, सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि मरम्मत कार्य सुचारू रूप से चलते रहें. किसी प्रकार की दुर्घटना या बाधा की संभावना न रहे, केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों जैसे एम्बुलेंस, पुलिस, आपातकालीन सेवा या विभागीय वाहन को ही डैम के ऊपर से गुजरने की अनुमति होगी.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. अनावश्यक रूप से डैम की ओर न आएं. मरम्मत कार्य पूरा होते ही यातायात बहाल किए जाने की जानकारी अलग से जारी की जाएगी. स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए यह अस्थायी प्रतिबंध कुछ असुविधा पैदा कर सकता है. विभाग का कहना है कि क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी है.

बता दें टिहरी बांध विश्व के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है. सुरक्षा की दृष्टि से टिहरी बांध काफी अहम है. टीएचडीसी समय समय पर इसकी मरम्मत का काम करता रहता है. जिसके लिए बांध के ऊपर सामान्य वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाती है. इस बार भी बांध की सुरक्षा को दृष्टिगत वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है.