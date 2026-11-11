चार दशक से 440 परिवारों को 3 पीढ़ियों में भी नहीं मिला जमीन का मालिकाना हक, टिहरी विस्थापित बोले- भूमिधरी अधिकार नहीं तो वोट नहीं
टिहरी बांध परियोजना के लिए त्यागी अपनी पैतृक भूमि-घर और जमीन, अब हरिद्वार में रह रहे, नहीं मिला भूमिधरी का अधिकार, रिपोर्ट- सचिन कुमार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 7:06 AM IST
हरिद्वार: टिहरी बांध परियोजना के लिए अपनी पैतृक भूमि, घर और जमीन छोड़कर हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में बसाए गए विस्थापित परिवारों का भूमिधरी अधिकार का इंतजार चार दशक बाद भी खत्म नहीं हुआ है. साल 1982 में पथरी क्षेत्र में बसाए गए परिवार आज भी उस जमीन के मालिकाना हक के लिए सरकारी दफ्तरों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे हैं, जो उन्हें अलॉट की गई थी.
विस्थापितों का कहना है कि पुनर्वास के दौरान उन्हें आवास और कृषि भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन दशकों बाद भी जमीन उनके नाम दर्ज नहीं हो सकी. उनकी 3 पीढ़ियां हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में इस मांग के पूरी होने का इंतजार कर रहीं हैं. इसी को लेकर अब टिहरी विस्थापितों में सरकारों के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है. उनका कहना है कि यदि जल्द भूमिधरी का अधिकार नहीं मिला, तो आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा.
टिहरी बांध क्षेत्र से विस्थापित किए गए सैकड़ों परिवार: बता दें कि उत्तराखंड के टिहरी में देश की बड़ी बांध परियोजना साल 1982 में शुरू की गई थी. ऐसे में पथरी क्षेत्र में टिहरी बांध क्षेत्र से विस्थापित परिवार अलग-अलग चरणों में बसाए गए थे. शुरुआती चरण में करीब 440 परिवारों को यहां बसाया गया था. समय के साथ पथरी के अलग-अलग हिस्सों में अन्य विस्थापित परिवार भी बसाए गए.
हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में बसाए गए टिहरी से विस्थापित लोग: टिहरी विस्थापितों को बसाने के लिए पथरी क्षेत्र के कई हेक्टेयर जंगल को काटा गया था. यहां अलग-अलग भाग एक, भाग दो और भाग तीन में करीब 7 से 8 हजार परिवार रह रहे हैं, लेकिन साल 1982 में आए 440 परिवारों को भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल पाया है.
जमीन पर मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे लोग: टिहरी से विस्थापित लोगों का कहना है कि तत्कालीन केंद्र और यूपी सरकार ने पुनर्वास के समय उन्हें घर और खेती के लिए जमीन तो दी, लेकिन भूमिधरी का अधिकार नहीं दिया. यही वजह है कि आज भी वे अपनी ही जमीन पर मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
पहले यूपी में आता था टिहरी क्षेत्र, अब है उत्तराखंड का जिला: जिस समय टिहरी बांध परियोजना को शुरू किया गया था, उस समय केंद्र और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी. टिहरी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था. साल 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया और टिहरी उत्तराखंड राज्य का अलग जिला बनाया गया था.
टिहरी बांध में उनकी पैतृक भूमि डूब गई और बदले में पथरी क्षेत्र में उन्हें आवास और कृषि भूमि दी गई. साल 1982 में परिवार यहां आकर बस गए, लेकिन आज तक भूमिधरी का अधिकार नहीं मिला. उनका कहना है कि पथरी क्षेत्र में हजारों विस्थापित परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं.
टिहरी विस्थापितों को नहीं मिलती बैंक सुविधाएं: टिहरी विस्थापितों ने बताया कि भूमिधरी का अधिकार नहीं होने के कारण सबसे बड़ी परेशानी बैंकिंग सुविधाओं को लेकर है. जमीन के मालिकाना दस्तावेज नहीं होने से प्रॉपर्टी लोन, होम लोन और बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेने में दिक्कत होती है.
कई बार आंदोलन और सरकारों के आश्वासन के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है. जमीन का मालिकाना हक नहीं होने के चलते वो कोर्ट में किसी की जमानत नहीं ले सकते हैं. हालांकि, कई सालों तक उन्हें कृषि योजनाएं भी नहीं मिली, लेकिन संघर्ष के बाद उन्हें किसान सम्मान निधि जरूर मिलने लगी हैं.
क्या बोले टिहरी विस्थापित? टिहरी से विस्थापित राजेंद्र सिंह नेगी ने अपनी समस्या रखी. उनका साफ कहना है कि उनके साथ छल किया गया है. उन्होंने कहा कि,
वहीं, टिहरी से विस्थापित एक और व्यक्ति सब्बल सिंह रावत ने भी अपना समस्याओं को साझा किया. उन्होंने बताया कि पथरी क्षेत्र में टिहरी से भाग एक और भाग दो क्षेत्र में साल 1982 में कई परिवार विस्थापित किए थे. वो साल 2005 में भाग तीन में रहने के लिए आ गए थे. उनसे पहले वाले विस्थापित परिवारों को ही भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल पाया है.
उन्होंने बताया कि विस्थापित परिवारों ने राजधानी देहरादून तक आंदोलन किया. राज्य गठन के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों ने उनकी अनदेखी की है. भूमिधरी का अधिकार नहीं मिलने के कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सब्बल सिंह रावत ने कहा कि,
इसके अलावा टिहरी से विस्थापित सोनू चौहान ने भी अपनी परेशानी बताते हुए चुनाव बहिष्कार की चेतावनी तक दे डाली. उन्होंने कहा कि,
क्या बोलीं स्थानीय विधायक अनुपमा रावत? टिहरी विस्थापितों को भूमिधरी का अधिकार न देने के लिए हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि,
कांग्रेस सरकार आते ही दिलाया जाएगा भूमिधरी का अधिकार: विधायक अनुपमा रावत ने दावा किया कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही 50 दिन के भीतर टिहरी विस्थापितों के भूमिधरी का अधिकार दिलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि,
फिलहाल, टिहरी बांध परियोजना की वजह से विस्थापित अभी भी सरकार से भूमिधरी का अधिकार मिलने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में उनका यह इंतजार कब खत्म होगा, यह सवाल बना हुआ है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में उन्होंने भी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है. अब देखने वाली ये होगी कि चार दशकों को इंतजार कब खत्म होता है?
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