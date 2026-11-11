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चार दशक से 440 परिवारों को 3 पीढ़ियों में भी नहीं मिला जमीन का मालिकाना हक, टिहरी विस्थापित बोले- भूमिधरी अधिकार नहीं तो वोट नहीं

कब मिलेगा भूमिधरी का अधिकार ( फोटो- ETV Bharat )

हरिद्वार: टिहरी बांध परियोजना के लिए अपनी पैतृक भूमि, घर और जमीन छोड़कर हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में बसाए गए विस्थापित परिवारों का भूमिधरी अधिकार का इंतजार चार दशक बाद भी खत्म नहीं हुआ है. साल 1982 में पथरी क्षेत्र में बसाए गए परिवार आज भी उस जमीन के मालिकाना हक के लिए सरकारी दफ्तरों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे हैं, जो उन्हें अलॉट की गई थी.

विस्थापितों का कहना है कि पुनर्वास के दौरान उन्हें आवास और कृषि भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन दशकों बाद भी जमीन उनके नाम दर्ज नहीं हो सकी. उनकी 3 पीढ़ियां हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में इस मांग के पूरी होने का इंतजार कर रहीं हैं. इसी को लेकर अब टिहरी विस्थापितों में सरकारों के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है. उनका कहना है कि यदि जल्द भूमिधरी का अधिकार नहीं मिला, तो आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा.