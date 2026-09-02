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टिहरी में मदननेगी रोप वे सेवा बंद, ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी, डीएम के पास पहुंचा मामला

नई टिहरी: टिहरी बांध प्रभावित प्रतापनगर ब्लॉक के रैका और धारमंडल क्षेत्र के आवागमन के लिए संचालित टिपरी-मदननेगी रोपवे सेवा बंद हो गई है. अनुबंध पूरा होने के बाद सिडकुल के अधीन काम कर रही कंपनी ने सेवा बंद कर दी है. जिससे लोगों के सामने आवागमन की समस्या खड़ी हो गई है.

टिहरी बांध की झील बनने के बाद बांध प्रभावित क्षेत्र मदननेगी, धारमंडल और रैका सहित आस पास दर्जनों गांव के लोगों के आवागमन के टिहरी झील के ऊपर बने टिपरी-मदननेगी रोपवे का संचालन 2012 से किया जा रहा था. सितंबर 2025 में इसका अनुबंध समाप्त होने पर ग्रामीणो की मांग पर डीएम नितिका खंडेलवाल ने मार्च 2026 और उसके बाद 31 अगस्त तक रोपवे संचालन का निर्देश दिया था. रोप वे प्रबंधक ने बताया कि कंपनी का 45 लाख भुगतान और अनुबंध नहीं किया गया है. जिससे एक सितंबर से रोपवे सेवा बंद कर दी गई है.

भाजपा के जिला महामंत्री बलवंत सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस रोप वे को चलवाने की अपील की है. उन्होंने कहा

सिडकुल के अधीन बीएम एंटरप्राइजेज ने 1 सितंबर से रोपवे सेवा बंद कर दी है. जनहित को देखते हुए रोपवे का नियमित संचालन किया जाना चाहिए. सिडकुल और डीएम टिहरी को पत्र भेजकर इस रोपवे का संचालन पर्यटन विभाग या अन्य एजेंसी से कराने का अनुरोध किया है.