ETV Bharat / state

टिहरी में मदननेगी रोप वे सेवा बंद, ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी, डीएम के पास पहुंचा मामला

ग्रामीणो ने रोप-वे चलवाने के लिये सीएम पुष्कर सिंह धामी से अपील की है.

MADAN NEGI ROPEWAY SERVICE
मदननेगी रोप वे की सेवा बंद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 2, 2026 at 7:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई टिहरी: टिहरी बांध प्रभावित प्रतापनगर ब्लॉक के रैका और धारमंडल क्षेत्र के आवागमन के लिए संचालित टिपरी-मदननेगी रोपवे सेवा बंद हो गई है. अनुबंध पूरा होने के बाद सिडकुल के अधीन काम कर रही कंपनी ने सेवा बंद कर दी है. जिससे लोगों के सामने आवागमन की समस्या खड़ी हो गई है.
टिहरी बांध की झील बनने के बाद बांध प्रभावित क्षेत्र मदननेगी, धारमंडल और रैका सहित आस पास दर्जनों गांव के लोगों के आवागमन के टिहरी झील के ऊपर बने टिपरी-मदननेगी रोपवे का संचालन 2012 से किया जा रहा था. सितंबर 2025 में इसका अनुबंध समाप्त होने पर ग्रामीणो की मांग पर डीएम नितिका खंडेलवाल ने मार्च 2026 और उसके बाद 31 अगस्त तक रोपवे संचालन का निर्देश दिया था. रोप वे प्रबंधक ने बताया कि कंपनी का 45 लाख भुगतान और अनुबंध नहीं किया गया है. जिससे एक सितंबर से रोपवे सेवा बंद कर दी गई है.

भाजपा के जिला महामंत्री बलवंत सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस रोप वे को चलवाने की अपील की है. उन्होंने कहा
सिडकुल के अधीन बीएम एंटरप्राइजेज ने 1 सितंबर से रोपवे सेवा बंद कर दी है. जनहित को देखते हुए रोपवे का नियमित संचालन किया जाना चाहिए. सिडकुल और डीएम टिहरी को पत्र भेजकर इस रोपवे का संचालन पर्यटन विभाग या अन्य एजेंसी से कराने का अनुरोध किया है.

मदननेगी रोप वे की सेवा बंद (ETV Bharat)

वहीं टिहरी डीएम नितिका खंडेलवाल ने बताया कि टिपरी-मदननेगी रोपवे को सिडकुल चलाता है. 31 अगस्त तक सेवा के संचालन का विस्तार किया गया था. अब इसके लिए नया टेंडर किया जा रहा है. उम्मीद है कि सिडकुल इस पर जल्द कार्रवाई करेगा. शासन और सिडकुल को पत्र भेजा गया है. सेवा जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

पढ़ें- टिहरी डैम प्रभावितों ने की THDC से पुनर्वास कार्य हटाने की मांग, सीडीओ को सौंपा ज्ञापन

पढ़ें- धराली जल'प्रलय' मैदानी इलाकों में भी मचा सकती तबाही, लाइफ सेवियर साबित हुआ टिहरी डैम, जानिये कैसे

TAGGED:

मदननेगी रोप वे की सेवा बंद
टिहरी मदननेगी रोप वे
टिहरी डैम लेटेस्ट न्यूज
TEHRI MADANNEGI ROPEWAY
MADAN NEGI ROPEWAY SERVICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.