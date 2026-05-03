ETV Bharat / state

टिहरी डैम फ्लोटिंग हट्स का होगा सेफ्टी ऑडिट, पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित

एसडीएम कमलेश मेहता के नेतृत्व में पांच सदस्य विशेषज्ञों की जांच कमेटी गठित की है. ये टीम फ्लोटिंग हट्स की सेफ्टी ऑडिट करेगी.

TEHRI DAM FLOATING HUTS
टिहरी फ्लोटिंग हट्स (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 3, 2026 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

टिहरी: बीती रात टिहरी झील के ऊपर बने फ्लोटिंग हट्स अंधी तूफान के चलते क्षतिग्रस्त हो गये. इस दौरान एसडीआरएफ ने फ्लोटिंग हट्स में रह रहे लोगो का रेस्क्यू किया था. घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची. जिला प्रशासन की टीम ने कहा फ्लोटिंग हट्स की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही दोबारा इसका संचालन किया जाएगा.

बता दें टिहरी बांध की झील में बीते शनिवार शांय को आंधी-तूफान के चलते झील में स्थित फ्लोटिंग हट्स की जेटी क्षतिग्रस्त हो गई थी. जिसके चलते फ्लोटिंग हट्स दो हिस्सों में बंटकर रह गई. इस दौरान फ्लोटिंग हट्स में ठहरे करीब 30 पर्यटकों को कोटी कॉलोनी में तैनात एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंच कर सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

टिहरी फ्लोटिंग हट्स (ETV Bharat)

जिसके बाद रविवार को इस घटना को लेकर प्रभारी जिलाधिकारी/ सीडीओ वरुणा अग्रवाल ने पहुंचकर मौका का मुआयना किया. साथ ही उन्होंने फ्लोटिंग हट्स के जेटी को हुए नुकसान का जायजा लिया. इस दौरान प्रभारी जिलाधिकारी वरुणा अग्रवाल ने कहा एसडीएम कमलेश मेहता के नेतृत्व में पांच सदस्य विशेषज्ञों की जांच कमेटी गठित की है. ये टीम फ्लोटिंग हट्स की सेफ्टी ऑडिट करेगी. सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही दोबारा से फ्लोटिंग हट्स का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी.

इस मौके पर एसडीएम टिहरी कमलेश मेहता, तहसीलदार धीरज राणा, जिला विकास पर्यटन अधिकारी सोबत सिंह राणा, अधिशात्री अभियंता लोक निर्माण विभाग योगेश कुमार, सीओ चंद्र मोहन सिंह, एसडीआरएफ के अधिकारी उपस्थित रहे.

बता दें कि जबलपुर के बरगी डैम पर 30 अप्रैल की शाम तेज आंधी-बारिश के बीच नर्मदा नदी में क्रूज पलट गया. मध्य प्रदेश का यह हादसा त्रासदी में बदल गया और कई लोगों की जान चली गई. उत्तराखंड के टिहरी में जबलपुर जैसे हादसे की तस्वीर तो सामने आई, लेकिन एसडीआरएफ की सक्रियता ने जनहानि होने से बचा लिया.

पढे़ं- टिहरी में जबलपुर जैसा हादसा होने से बचा, आंधी-तूफान से फ्लोटिंग हटमेंट क्षतिग्रस्त, SDRF ने फंसे 30 पर्यटकों को किया रेस्क्यू

TAGGED:

टिहरी फ्लोटिंग हट्स
टिहरी डैम फ्लोटिंग हट्स
टिहरी फ्लोटिंग हट्स सेफ्टी ऑडिट
TEHRI FLOATING HUTS
TEHRI DAM FLOATING HUTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.