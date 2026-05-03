टिहरी डैम फ्लोटिंग हट्स का होगा सेफ्टी ऑडिट, पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित
एसडीएम कमलेश मेहता के नेतृत्व में पांच सदस्य विशेषज्ञों की जांच कमेटी गठित की है. ये टीम फ्लोटिंग हट्स की सेफ्टी ऑडिट करेगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 3, 2026 at 6:29 PM IST
टिहरी: बीती रात टिहरी झील के ऊपर बने फ्लोटिंग हट्स अंधी तूफान के चलते क्षतिग्रस्त हो गये. इस दौरान एसडीआरएफ ने फ्लोटिंग हट्स में रह रहे लोगो का रेस्क्यू किया था. घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची. जिला प्रशासन की टीम ने कहा फ्लोटिंग हट्स की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही दोबारा इसका संचालन किया जाएगा.
बता दें टिहरी बांध की झील में बीते शनिवार शांय को आंधी-तूफान के चलते झील में स्थित फ्लोटिंग हट्स की जेटी क्षतिग्रस्त हो गई थी. जिसके चलते फ्लोटिंग हट्स दो हिस्सों में बंटकर रह गई. इस दौरान फ्लोटिंग हट्स में ठहरे करीब 30 पर्यटकों को कोटी कॉलोनी में तैनात एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंच कर सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.
जिसके बाद रविवार को इस घटना को लेकर प्रभारी जिलाधिकारी/ सीडीओ वरुणा अग्रवाल ने पहुंचकर मौका का मुआयना किया. साथ ही उन्होंने फ्लोटिंग हट्स के जेटी को हुए नुकसान का जायजा लिया. इस दौरान प्रभारी जिलाधिकारी वरुणा अग्रवाल ने कहा एसडीएम कमलेश मेहता के नेतृत्व में पांच सदस्य विशेषज्ञों की जांच कमेटी गठित की है. ये टीम फ्लोटिंग हट्स की सेफ्टी ऑडिट करेगी. सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही दोबारा से फ्लोटिंग हट्स का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी.
इस मौके पर एसडीएम टिहरी कमलेश मेहता, तहसीलदार धीरज राणा, जिला विकास पर्यटन अधिकारी सोबत सिंह राणा, अधिशात्री अभियंता लोक निर्माण विभाग योगेश कुमार, सीओ चंद्र मोहन सिंह, एसडीआरएफ के अधिकारी उपस्थित रहे.
बता दें कि जबलपुर के बरगी डैम पर 30 अप्रैल की शाम तेज आंधी-बारिश के बीच नर्मदा नदी में क्रूज पलट गया. मध्य प्रदेश का यह हादसा त्रासदी में बदल गया और कई लोगों की जान चली गई. उत्तराखंड के टिहरी में जबलपुर जैसे हादसे की तस्वीर तो सामने आई, लेकिन एसडीआरएफ की सक्रियता ने जनहानि होने से बचा लिया.
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