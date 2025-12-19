ETV Bharat / state

दो चरस तस्करों को टिहरी कोर्ट ने सुनाई सजा, खटीमा में स्मैक और कैसीनो का लती चोर गिरफ्तार

दो चरस तस्कर 2019 पंचायत चुनाव के दौरान माल समेत गिरफ्तार हुए थे

HASHISH SMUGGLERS JAILED
उत्तराखंड अपराध समाचार (Photo courtesy police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 19, 2025

टिहरी गढ़वाल: दो चरस तस्करों को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अमित कुमार सिरोही की अदालत ने कठोर सजा से दंडित किया है. एक अभियुक्त को 8 साल और दूसरे को 10 साल सश्रम कारावास सहित जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा.

नशा तस्करों को कोर्ट ने सुनाई सजा: जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि 2019 के पंचायत चुनाव के दौरान लंबगांव थाना पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी. 14 अक्टूबर 2019 को कौड़ार पुलिस चौकी क्षेत्र में रात करीब 12 बजे पुलिस ने मुखबिर की पुख्ता सूचना पर एक स्कूटी को चेकिंग के लिए रोका. जिस पर दो व्यक्ति सवार थे. पुलिस को देखकर वह सकपका गए. वे दोनों धौंत्री उत्तरकाशी की ओर से आ रहे थे. तलाशी लेने पर फूल सिंह पुत्र कलम सिंह और धर्म सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम सिरी पट्टी गाजणा जिला उत्तरकाशी के कब्जे से भारी मात्रा में चरस मिली.

नशा तस्करों से ढाई किलो चरस मिली थी: फूल सिंह के कब्जे से 1 किलो जबकि धर्म सिंह के कब्जे डेढ़ किलो चरस मिली. पूछताछ करने पर बताया कि यह चरस वे बेचने के लिए ऋषिकेश ले जा रहे थे. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. गवाह, माल बरामदगी, राजपत्रित अधिकारी के बयान और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर थाना पुलिस ने 13 फरवरी 2020 को चार्जशीट कोर्ट में पेश की.

करीब 5 साल चला केस: कोर्ट में लंबा ट्रायल चला. अभियोजन की ओर से मामले में 37 कागजी दस्तावेज, गवाह प्रस्तुत कर अभियुक्त गणों को कठोर सजा दिए जाने की मांग की गई. गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अमित कुमार सिरोही की कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त फूल सिंह को 8 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया. अभियुक्त धर्म सिंह को 10 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया है.

स्मैक की लत और कैसिनो के शौक ने बनाया चोर: इधर उधम सिंह नगर के खटीमा में स्मैक की लत और केसिनो के शौक ने 24 साल के युवक को प्रोफेशनल चोर बनाय दिया. ये युवक अपनी लत और शौक पूरे करने के लिए खटीमा में बंद घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देता था. चोर को खटीमा पुलिस ने लाखों की नकदी, जेवरात और तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है.

चोरी के आरोपी के पास से नकदी, जेवरात और तमंचा बरामद: सीमांत खटीमा क्षेत्र के बंद पड़े घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे चोर को लाखों रुपए की नकदी और जेवरात के साथ खटीमा कोतवाली पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. 24 वर्षीय चोर राजकुमार राठौर के पास से पुलिस ने एक तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं. जिसके आधार पर चोर के खिलाफ आर्म्स एक्ट और चोरी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है. खटीमा की आदर्श कालोनी में बंद पड़े घरों को निशाना बना चोरी की हुई वारदातों का एसपी सिटी रुद्रपुर उत्तम सिंह नेगी द्वारा खटीमा कोतवाली में खुलासा किया गया.

आरोपी ने दो घरों से की थी चोरी: पिछले कुछ समय से खटीमा नगर के बंद घरों को निशाना बना लाखों रुपए की चोरी की वारदात खटीमा पुलिस के लिए बड़ा सिर दर्द बन गई थी. जिसको लेकर लगातार की गई पुलिस कर्मियों की मेहनत आखिरकार लग लाई है. खटीमा पुलिस ने खटीमा की आदर्श कालोनी में बंद घरों में हुई चोरियों का आखिरकार गुरुवार को खुलासा कर दिया. पुलिस ने उक्त मामले में 24 साल के युवक राजकुमार राठौर को चोरी के आभूषण, लाखों रुपए की नकदी, 315 बोर तमंचा और दो जिंदा कारतूस संग गिरफ्तार किया है. उक्त चोरी का खुलासा एसपी सिटी रुद्रपुर उत्तम सिंह नेगी ने खटीमा कोतवाली पहुंच खुलासा किया है.

पीड़ितों ने पुलिस को दी थी तहरीर: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खटीमा की आदर्श कालोनी निवासी अनुहारिका चौहान के घर में 14 से 18 अगस्त 2025 के बीच हुई चोरी के वारदात में अज्ञात चोरों द्वारा लाखों के जेवरात, हजारों की नकदी चोरी की गई. वहीं 16 नवंबर से 17 नवंबर की मध्य रात्रि को आदर्श कालोनी निवासी हीरा लाल के घर में अज्ञात चोर द्वारा दरवाजे का ताला तोड़ कर अलमारी में रखे कीमती जेवरात, दस्तावेज चुरा लिए गए थे.

पुलिस के बिछाए जाल में फंसा चोर: दोनों चोरी के संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा खटीमा कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. चोरी के खुलासे को लेकर पुलिस टीमों द्वारा खटीमा के बंद घरों के आसपास भेष बदल कर रेकी, सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया जा रहा था. वहीं 18 दिसंबर को खटीमा पुलिस को चोर को आदर्श कालोनी से भूड़ नजर बगिया तक रात के समय दौड़ कर गिरफ्तार करने में सफलता मिली. गिरफ्तार चोर राजकुमार राठौर उम्र 24 के पास से पुलिस ने 2 लाख 15 हजार की नकदी, जेवरात, घर का ताला तोड़ने के औजार, 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद हुए.

उत्तराखंड में चोरी करके नेपाल के कैसीनो में खेलता था जुआ: पुलिस ने अनुहारिका चौहान के घर चोरी के ₹85,000, हीरा लाल के घर चोरी के 1 लाख 30 हजार रुपए नकद, सफेद धातु, गले की चेन, एक ब्रेशलेट, दो प्रतिमाएं, दो जोड़ी बिछुए बरामद किए हैं. पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी चोर राजकुमार राठौर उम्र 24 वर्ष निवासी राज विहार कालोनी थाना मुखानी जिला नैनीताल हाल पता जगतपुरा ट्रांजिट कैंप उधम सिंह नगर है. उसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि स्मैक की लत, जुआ एवं नेपाल में केसिनो खेलने का आदी है. अगस्त माह में उधार लिए पैसे नेपाल कैसीनो में हारने के बाद खटीमा में आदर्श कालोनी के बंद घरों में चोरी की वारदात को उसने अंजाम दिया था. वह बंद घरों को ही अपना निशाना बनाता था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चोरी एवं शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. आमजन से अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने एवं रात को घर के बाहर की लाइट जलाने का भी निवेदन किया है. ताकि ठंड के दिनों में चोरी की वारदातों पर लगाम लगाई जा सके.
