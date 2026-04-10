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टिहरी में सवारियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, एक पेड़ ने बचाई 30 जिंदगियां, कांप गई लोगों की रूह

बस से सवारियों का रेस्क्यू ( फोटो सोर्स- Police )

टिहरी: उत्तरकाशी से हरिद्वार जा रही प्राइवेट बस कांडीखाल में डाबरी के पास हादसे का शिकार हो गई. जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई. बस में 30 लोग सवार थे. जिनकी जान बाल-बाल बची है. इस हादसे में बस चालक, परिचालक समेत एक युवती घायल हो गए. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि, बाकी सवारियों को अन्य वाहनों से उनके गंतव्यों की ओर भेजा गया. पेड़ पर अटकने से बची 30 लोगों की जान: कांडीखाल चौकी प्रभारी राजेंद्र कुमार के मुताबिक, यह हादसा ऋषिकेश-गंगोत्री हाईवे (NH 34) पर कांडीखाल में डाबरी के पास हुआ है. जहां शाम करीब 3:40 बजे के आस पास उत्तरकाशी से ऋषिकेश होकर हरिद्वार जा रही प्राइवेट बस संख्या UK14 PA 9953 अनियंत्रित होकर पलट गई. जिससे बस में सवार यात्रियों की सांसें अटक गई. गनीमत रही कि बस पेड़ पर अटक गई, जिसके कारण बड़ा हादसा होने से टल गया. एक पेड़ ने बचाई कई लोगों की जान (फोटो सोर्स- Police)