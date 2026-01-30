ETV Bharat / state

टिहरी बौराड़ी जिला अस्पताल में हंगामा, धरने पर बैठे नगर पालिका अध्यक्ष, जानिये वजह

महिला की मौत के बाद टिहरी बौराड़ी जिला अस्पताल में हंगामा मचा हुआ है.

BAURARI DISTRICT HOSPITAL TEHRI
टिहरी बौराड़ी जिला अस्पताल में हंगामा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 30, 2026 at 12:54 PM IST

Updated : January 30, 2026 at 2:53 PM IST

नई टिहरी: जिला अस्पताल बौराड़ी में एंबुलेंस और ऑक्सीजन की कमी से एक मरीज की मौत हो गई. जिसके बाद से ही परिजनों में आक्रोश है. घटना के बाद से ही परिजन जिला अस्पताल बौराड़ी के बाहर धरने पर बैठे हैं. अब पीड़ित परिजनों को नगर पालिका अध्यक्ष टिहरी का भी समर्थन मिला है. आज नगर पालिका अध्यक्ष ने परिजनों से मुलाकात की. इसके बाद वे भी धरने पर बैठ गये हैं. मौके पर भारी भीड़ है.

परिजनों ने अस्पताल और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाये हैं. परिजनों का कहना है मरीज को समय पर इलाज और सुविधाएं न मिलने के कारण उसकी जान गई है. परिजनों ने कहा आज जिला अस्पताल शोपीस और रेफरल सेंटर बनकर रह गया है. जिसके कारण मरीजों की जान आफत में फंस रही है.वहीं, जिला अस्पताल बौराड़ी की दुर्दशा को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत भी धरने पर बैठ गये हैं.

टिहरी बौराड़ी जिला अस्पताल में हंगामा (ETV Bharat)

बता दें बीती रात एक महिला रेखा देवी की तबीयत खराब हुई. जिन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल लाया गया. जिन्हें चिकित्सकों ने महिला को हायर सेंटर रेफर किया. डेढ़ घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिली. परिजन दर दर भटकते रहे. सूचना मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने संबंधित अधिकारियों को रात भर फोन किया. डेढ़ घंटे बाद एम्बुलेंस मिली. महिला ने हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया.

परिजनों का कहना है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर खाली था. जिसके चलते ऑक्सीजन नहीं मिल पाई. अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप है की समय पर एम्बुलेंस न मिलना और एम्बुलेंस पर ऑक्सीजन न होना पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है. वहीं अस्पताल प्रभारी का कहना है कि इस मामले में जांच की जाएगी. उसके बाद आगे कार्रवाई होगी. अगर किसी की भी लापरवाही होगी तो उस पर रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजी जाएगी.

Last Updated : January 30, 2026 at 2:53 PM IST

