तीसा में डॉक्टर पर बच्ची के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप, विधायक हंसराज ने लगाई फटकार, CMO ने बिठाई जांच

"मामला सामने आते ही मैं बीएमओ ऑफिस पहुंचा. वहीं पर आरोपी डॉक्टर को बुलाया गया. मुझे जानकारी मिली है कि उक्त डॉक्टर का व्यवहार लगातार जनता के प्रति ठीक नहीं रहा है. सरकार से भी मांग है कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए. बीएमओ तीसा को कहा है कि इसके खिलाफ संज्ञान लें. साथ ही आरोपी डॉक्टर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे. इस तरह की अनैतिक भाषा का प्रयोग सही नहीं है." - डॉ. हंसराज, विधायक, चुराह विधानसभा क्षेत्र

मामले के सामने आने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय विधायक डॉ. हंसराज ने मंगलवार को तुरंत सिविल अस्पताल तीसा पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने कथित रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर को फटकार लगाई और अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि वे मामले की गहनता से जांच करें. इस दौरान काफी देर तक बीएमओ कार्यालय में डॉक्टर से विधायक ने जवाब तलब किया.

चंबा: जिला चंबा के उपमंडल तीसा स्थित सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर पर बच्ची के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है. एक महिला ने डॉक्टर पर उसकी ढाई साल की बच्ची के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है. मामला तब सामने आया जब महिला ने अस्पताल से लौटने के बाद सोशल मीडिया पर रोते हुए सारी बात बताई. वहीं, मामला सामने आने के बाद स्थानीय विधायक डॉ. हंसराज ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को फटकार लगाई और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही सीएमओ ने भी मामले की जांच को लेकर तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है.

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि वह सोमवार रात करीब 11 बजे से 11:30 बजे के बीच अपनी ढाई साल की बेटी की जांच कराने के लिए तीसा अस्पताल गई थी. बच्ची को पेशाब में जलन की शिकायत थी. महिला के अनुसार, उस समय अस्पताल में केवल एक नर्स मौजूद थीं. नर्स ने बच्ची की स्थिति के बारे में बताने को लेकर डॉक्टर को फोन किया. डॉक्टर ने फोन पर ही बच्ची की जांच किए बिना दवाई लिखाना शुरू कर दिया. जब महिला ने जोर देकर कहा कि वह तभी दवाई लेंगी, जब डॉक्टर खुद आकर बच्ची की जांच करेंगे, तो इस पर डॉक्टर ने बच्ची के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. इस घटना से व्यथित होकर महिला ने सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर के खिलाफ अपनी बात सार्वजनिक की, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता गया.

जांच कमेटी का गठन

वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा ने तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया है, जिसे तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. इस जांच टीम में एक खंड चिकित्सा अधिकारी, एक महिला डॉक्टर और एक अन्य डॉक्टर शामिल है. यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया गया है कि जांच टीम के सदस्य तीसा अस्पताल से न होकर अन्य अस्पतालों के हैं, ताकि जांच में किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह न हो.