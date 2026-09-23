करम डाल विसर्जन पर पुलिस मुख्यालय ने जारी किया था अलर्ट, बावजूद चली गई चार मासूमों की जान
पलामू में नदी में चार बच्चे डूब गए. जबकि ऐसी घटना को लेकर पुलिस मुख्यालय ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार.
Published : September 23, 2026 at 10:35 AM IST
रांची: करम डाल विसर्जन को लेकर पुलिस मुख्यालय ने पूरे झारखंड में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था. जिलों के उपायुक्तों और एसपी को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि करम पूजा और विसर्जन के दौरान नदी, तालाब और अन्य जलाशयों पर विशेष निगरानी रखी जाए. इसके बावजूद पलामू में बुधवार की सुबह करम डाल विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. हादसे में चार मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई.
क्या है पलामू का मामला
पलामू जिले में करमा पूजा की सामग्री विसर्जन के दौरान बोकेया पतारिया गांव के पांच किशोर कोयल नदी में डूब गए. हादसे में चार किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक की तलाश जारी है. सभी मृतक पतारिया गांव के रहने वाले हैं. जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करमा पूजा की सामग्री के विसर्जन के लिए पांच बच्चे कोयल नदी में उतरे थे.
विसर्जन के दौरान अचानक पांचों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. किशोरों को डूबता देख स्थानीय ग्रामीणों ने शोर मचाया. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे और नदी में उनकी तलाश शुरू की. ग्रामीणों की तलाश के दौरान चार किशोरों के शव बरामद कर लिए गए. चारों एक ही मोहल्ले के रहने वाले बताए जा रहे हैं.
अलर्ट पर सवाल, मुख्यालय ने पहले ही गिना दिए थे पुराने हादसे
हादसे ने पुलिस मुख्यालय के उस अलर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें जलाशयों में बढ़े जलस्तर और पिछले वर्षों में करम डाल विसर्जन के दौरान हुई मौतों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया था. करम पूजा को लेकर जारी अलर्ट महज सामान्य सुरक्षा निर्देश नहीं था. पुलिस मुख्यालय ने पिछले वर्षों में करम डाल विसर्जन के दौरान हुई घटनाओं की केस स्टडी तैयार कर जिलों को भेजी थी.
इसमें खास तौर पर नदी, तालाब और जलाशयों में डूबने से हुई मौतों का उल्लेख करते हुए इस बार अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया था. अलर्ट में कहा गया था कि बारिश के कारण नदियों, तालाबों और जलाशयों का जलस्तर बढ़ा हुआ है. करम डाल विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में लोग जलाशयों तक पहुंचते हैं. ऐसे में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा, बैरिकेडिंग और पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था जरूरी है.
लातेहार की घटना से भी लिया गया था सबक
पुलिस मुख्यालय की केस स्टडी में वर्ष 2021 की लातेहार की घटना को प्रमुखता से शामिल किया गया था. बालूमाथ थाना क्षेत्र के सेरेगड़ा में करम डाल विसर्जन के दौरान पानी से भरे गड्ढे में डूबने से सात युवतियों की मौत हो गई थी. इसी अवधि में जिले में करम विसर्जन के दौरान डूबने की अन्य घटनाएं भी हुई थीं. चाईबासा में भी करम डाल विसर्जन से लौटने के दौरान रोरो नदी में डूबने से एक युवक की मौत हुई थी. इन घटनाओं को आधार बनाकर पुलिस मुख्यालय ने जिलों को आगाह किया था कि विसर्जन स्थलों की पहले से पहचान कर वहां सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं.
11 बिंदुओं में जारी किया गया था सुरक्षा निर्देश
करम पर्व को लेकर जारी निर्देश में पुलिस मुख्यालय ने शांति समिति की बैठक से लेकर पूजा समितियों के साथ समन्वय तक के निर्देश दिए थे. पूजा और विसर्जन स्थलों पर बैरिकेडिंग, पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया था. विशेष रूप से नदी-तालाबों में सुरक्षा और बैरिकेडिंग पर जोर दिया गया था. इसके अलावा विसर्जन मार्ग में कम ऊंचाई पर लटक रहे बिजली के तारों की जांच और मरम्मत, अफवाहों पर तत्काल कार्रवाई, डीजे और भड़काऊ नारों की निगरानी तथा सोशल मीडिया पर नजर रखने का भी निर्देश दिया गया था.
अलर्ट के बावजूद चार मासूमों की मौत
पुलिस मुख्यालय की ओर से पुराने हादसों का हवाला देकर पहले ही खतरे की ओर ध्यान दिलाया गया था. बावजूद इसके पलामू में करम डाल विसर्जन के दौरान चार बच्चों की जान चली गई. घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अलर्ट के अनुरूप विसर्जन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी? नदी-तालाबों और जलाशयों में बढ़े जलस्तर को देखते हुए यदि पहले से बैरिकेडिंग, निगरानी और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहती तो क्या हादसे को टाला जा सकता, यह अब जांच का विषय है.
एक तरफ पुलिस मुख्यालय ने पुराने हादसों की केस स्टडी के आधार पर जिलों को पहले ही चेताया था, दूसरी तरफ उसी तरह के हादसे में पलामू में चार मासूमों की मौत हो गई.
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