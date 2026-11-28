बिहार में खूनी तांडव! बेगूसराय में दो किशोरों पर अंधाधुंध फायरिंग, एक की मौत
Begusarai Murder: बेगूसराय में दो किशोरों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है. जिससे एक किशोर की मौत हो गई है. रिपोर्ट- नीलेश
Published : November 28, 2026 at 8:49 AM IST
बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में अपराधियों ने निपनियां मध्य विद्यालय के पास दो किशोरों ताबड़तोड़ फायरिंग की है. जिससे एक किशोर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए. घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बरौनी नगर परिषद अंतर्गत वार्ड संख्या-24 की है.
अपराधियों ने दो किशोरों की फायरिंग
मिली जानकारी शुक्रवार शाम करीब पांच बजे उस वक्त इलाके में दहशत फैल गई, जब हथियार से लैस अज्ञात अपराधियों ने अचानक दो किशोरों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. दोनों किशोर स्कूल के पास मौजूद थे. इसी दौरान अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.
एक किशोर की हुई मौत
गोली लगते ही दोनों किशोर जमीन पर गिर पड़े. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोगों घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों घायलों को तत्काल बरौनी के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक किशोर की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है.
मृतक आदित्य कुमार को बाईं तरफ लगी गोली
मृतक किशोर की पहचान निपनियां मधुरापुर पंचायत के वार्ड संख्या-09 निवासी अमित कुमार सिंह के करीब 17 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार उर्फ गोपाल कुमार के रूप में हुई है. आदित्य को बाईं तरफ पसली में गोली लगी थी.
सतीश की हालत गंभीर
वहीं, गोलीबारी में घायल दूसरे किशोर की पहचान तेघड़ा थाना क्षेत्र के बरौनी फ्लैग पंचायत के वार्ड संख्या-11 निवासी अरविंद सिंह के 17 वर्षीय पुत्र सतीश कुमार के रूप में हुई है. सतीश को दाहिनी तरफ गोली लगी है. फिलहाल निजी अस्पताल में उसका इलाज जारी है और उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है.
बेगूसराय एसपी मनीष ने घटनास्थल का लिया जायजा
घटना की सूचना मिलने के बाद फुलवरिया थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार, तेघड़ा डीएसपी कृष्ण कुमार और 112 हेल्प डेस्क के पुलिस अधिकारी रमेश कुमार समेत पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए बेगूसराय एसपी मनीष भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली.
घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी
पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, बेगूसराय भेज दिया है और अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी है. फिलहाल घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का मौहाल है.
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