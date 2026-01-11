अपहरणकर्ता के चंगुल से भाग निकला किशोर, SIR फॉर्म सही कराने के नाम पर किया था अपहरण
पुलिस मौके पर पहुंच कर तीनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया.
Published : January 11, 2026 at 8:53 PM IST
बाराबंकी: यूपी के अमेठी जिले के तीन युवकों ने 10 लाख रुपये वसूलने के लिए अपने पड़ोस के एक किशोर का एसआईआर सही कराने के बहाने अपहरण कर लिया, फिर उसे बाराबंकी के एक कमरे में लाकर बंद कर दिया. इस बीच मौका पाकर किशोर उनके चंगुल से भाग निकला और स्थानीय लोगों से पूरी बात बताई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच कर तीनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के मुताबिक, अमेठी के शिवरतनगंज थाने के पूरे बैसन मजरे जैतपुर निवासी राजेश कुमार पांडे के 13 वर्षीय पुत्र का उसके पड़ोस में रहने वाले युवक शिवम शुक्ला ने अपने दो साथियों नूरेन और फैजल के साथ मिलकर शनिवार अपहरण कर लिया. अपहरणकर्ता पीड़ित के घर पहुंचे और उन्होंने अपह्रत किशोर को पिता का एसआईआर फार्म सही कराने की बात कहकर अपने साथ ले गया. बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली में एक कमरे में लाकर बंद कर दिया.
जब किशोर को अपने अपहरण होने का अंदेशा हुआ तब वह मौका देखकर बदमाशों के चंगुल से भाग निकला. उसके बाद उसने स्थानीय लोगों को पूरी बात बताई. सूचना पाते ही पुलिस ने काम्बिंग की और फिर तीनों बदमाशों को दबोच लिया.
एडिशनल एसपी रितेश कुमार सिंह ने बताया कि अपह्रत किशोर के पिता राकेश कुमार दिल्ली में रहकर ऑटो मोबाइल का काम करते हैं. आरोपी शिवम शुक्ला उनके पड़ोस में रहता है. उसने 10 लाख रुपये वसूलने के लिए राकेश कुमार के पुत्र का अपहरण करने की योजना बनाई थी. इस योजना में अपने दो साथियों को भी शामिल किया था. जिनमें आरोपी नूरेन के खिलाफ पहले से एक मुकदमा दर्ज है. फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
