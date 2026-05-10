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दिल्ली में 15 वर्षीय किशोर की चाकू गोदकर हत्या, आरोपी ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा

न्यू उस्मानपुर इलाके में शनिवार को हुई हत्या में शामिल आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटे में पकड़ लिया. क्या है मामला, जानें..

न्यू उस्मानपुर इलाके में नाबालिग को मारा चाकू
न्यू उस्मानपुर इलाके में नाबालिग को मारा चाकू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 10, 2026 at 11:42 AM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली का न्यू उस्मानपुर इलाके में शनिवार रात 15 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटे के प्रयास में हत्या के आरोपी किशोर को पकड़ा है. साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है. पूर्वी दिल्ली में 48 घंटे के अंदर चाकू से हत्या का ये दूसरा मामला था, जिसमें पुलिस को कामयाबी मिली.

पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवाया गया. जांच के दौरान, इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार (SHO, न्यू उस्मानपुर) के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय इनपुट के आधार पर एक 17 वर्षीय संदिग्ध को हिरासत में लिया है. प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसका मृतक के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी, इसी कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया गया.

9 मई 2026 की देर रात न्यू उस्मानपुर पुलिस को जेपीसी (JPC) अस्पताल से एक सूचना प्राप्त हुई थी. अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि 15 वर्षीय एक किशोर को घायल अवस्था में लाया गया था, जिसकी चाकू लगने के कारण मौत हो गई है. इसके शरीर पर चाकू के गहरे जख्म हैं जब पुलिस टीम अस्पताल पहुंची, तो पता चला कि डॉक्टरों ने 15 वर्षीय किशोर को मृत घोषित कर दिया है. -डीसीपी, उत्तर पूर्वी दिल्ली,संदीप लांबा

वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद: पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया है. फिलहाल भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. इलाके में शांति व्यवस्था कायम है. पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या इस वारदात में कोई और भी शामिल था या क्या यह किसी बड़े झगड़े का हिस्सा था. डीसीपी उत्तर पूर्वी का कहना है कि मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी.

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