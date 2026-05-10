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दिल्ली में 15 वर्षीय किशोर की चाकू गोदकर हत्या, आरोपी ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली का न्यू उस्मानपुर इलाके में शनिवार रात 15 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटे के प्रयास में हत्या के आरोपी किशोर को पकड़ा है. साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है. पूर्वी दिल्ली में 48 घंटे के अंदर चाकू से हत्या का ये दूसरा मामला था, जिसमें पुलिस को कामयाबी मिली.

पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवाया गया. जांच के दौरान, इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार (SHO, न्यू उस्मानपुर) के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय इनपुट के आधार पर एक 17 वर्षीय संदिग्ध को हिरासत में लिया है. प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसका मृतक के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी, इसी कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया गया.