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अलीगढ़ में किशोरी से दुष्कर्म, तीन आरोपी गिरफ्तार, होटल सील

आरोपी युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर होटल ले गया, दो कर्मचारियों से पूछताछ.

होटल में किशोरी से दुष्कर्म.
होटल में किशोरी से दुष्कर्म. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 2:17 PM IST

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अलीगढ़: जनपद के थाना बन्नादेवी क्षेत्र के खैर बाईपास स्थित एक होटल में सोमवार को किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रात करीब 8 बजे आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और साथ ही होटल को सील कर दिया. मामले में होटल के दो कर्मचारियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है.


थाना बन्ना देवी प्रभारी राजीव कुमार के अनुसार, किशोरी ने शिकायत में बताया कि आरोपी युवक उसे बहला-फुसलाकर होटल ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर, उसे मेडिकल परीक्षण तथा उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया. साथ ही मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी.


घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी होटल पहुंची. टीम ने कमरे और अन्य संबंधित स्थानों का निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए. जांच के दौरान होटल के अभिलेख, सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेज भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, ताकि घटना के क्रम और तथ्यों की पुष्टि की जा सके.

प्राथमिक कार्रवाई के तहत पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. इसके अलावा होटल के दो कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है, होटल में प्रवेश और ठहरने की प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन किया गया था या नहीं इसकी जांच हो रही है. प्रशासन ने जांच पूरी होने तक होटल को सील कर दिया है.

थाना बन्ना देवी प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है. पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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