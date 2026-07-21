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अलीगढ़ में किशोरी से दुष्कर्म, तीन आरोपी गिरफ्तार, होटल सील

अलीगढ़: जनपद के थाना बन्नादेवी क्षेत्र के खैर बाईपास स्थित एक होटल में सोमवार को किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रात करीब 8 बजे आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और साथ ही होटल को सील कर दिया. मामले में होटल के दो कर्मचारियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है.



थाना बन्ना देवी प्रभारी राजीव कुमार के अनुसार, किशोरी ने शिकायत में बताया कि आरोपी युवक उसे बहला-फुसलाकर होटल ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर, उसे मेडिकल परीक्षण तथा उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया. साथ ही मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी.