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आगरा में किशोर की हत्या, लहूलुहान हालत में झाड़ियों में मिला शव

आगरा: जिले के किरावली थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोर की बेरहमी से सिर कूचकर हत्या की गई. ग्रामीणो ने रेलवे लाइन के पास जंगल में किशोर का लहूलुहान पड़ा देखा तो उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां पर डॉक्टर्स ने किशोर को मृत घोषित कर दिया. किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है. हत्या की सूचना पर डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह मौके पर पहुंचे. पुलिस ने किशोर का शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया. किशोर की हत्या से गांव में तनाव का माहौल है.





बता दें कि मामला रविवार दोपहर का है. किरावली थाना क्षेत्र में अभुआपुरा मार्ग पर रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में एक किशोर लहूलुहान हालत में पडा था. ग्रामीण ने उसे देखा. किशोर के सिर पर किसी नुकीली वस्तु से प्रहार करने से खून से लथपथ था. ग्रामीणों ने किरावली थाना पुलिस को सूचना दी. इसके साथ ही ग्रामीण तत्काल गंभीर रूप से घायल किशोर को लेकर अस्पताल पहुंचे. जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. किशोर की पहचान 14 वर्षीय प्रिंस पुत्र बच्चू सिंह निवासी अभुआपुरा के रूप में हुई. बच्चू सिंह गल्ला मंडी में मजदूर हैं. बच्चू सिंह ने पुलिस को बताया कि 5 बच्चे हैं. जिनमें सबसे छोटा प्रिंस था. प्रिंस दोपहर एक बजे खेलने के लिए घर से निकला था.



रंजिशन हत्या की आशंका: पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि प्रिंस की हत्या रंजिश या आपसी विवाद में हुई है. इसकी छानबीन में किरावली, अछनेरा और फतेहपुर सीकरी थाना पुलिस लग गई है. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की. हमलावरों की पहचान के लिए क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.



पुलिस टीमें जांच में लगी: डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि किशोर लहूलुहान और गंभीर हालत में अपने घर से थोड़ी दूर पर झाड़ियों में मिला था. उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. किशोर की हत्या की आशंका है. जिसकी छानबीन में पुलिस टीमें लगी हैं.





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