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अमेठी में किशोर की गला रेतकर हत्या, दबंगों ने पहले दी थी जान से मारने की धमकी

खून से लथपथ शव घर से 100 मीटर दूर खेत में पड़ा मिला, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी.

teenager murdered by slitting throat amethi bullies had earlier threatened to kill him
अमेठी में किशोर की हत्या. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 10:13 AM IST

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अमेठी: अमेठी में किशोर की गला रेत कर दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है. 15 वर्षीय किशोर का खून से लथपथ शव शुक्रवार को सुबह उसके घर से शव मीटर दूर खेत में पड़ा मिला. घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश दिखाई पड़ रहा है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच एवं अन्य विधिक कार्यवाही में जुट गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई.

जिले के जायस थाना क्षेत्र के पूरे बख़्शी बहादुर गांव के पास किशोर का खून से लथपथ शव घर से 100 मीटर दूर पड़ा मिला. उसकी पहचान गांव निवासी हरेन्द्र (15) पुत्र जागेश्वर के रूप में हुई. उसके गले पर धारदार हथियार से कटे के निशान मिले है.


घटना की जानकारी परिजनों को तब हुई जब सुबह गांव के लोग शौच के लिए बाहर गए थे. घटना की जानकारी होते ही गांव में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही जायस पुलिस के साथ कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टीसीओ तिलोई ने भी मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का जायजा लिया. फॉरेंसिंक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए.


मृतक की मां ने बताया कि दो माह पूर्व गांव के लोगों से विवाद हुआ था. विवाद के बाद से वे लोग लगातार बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे. उसने आगे बताया कि गुरुवार को पड़ोस में एक बर्थ डे पार्टी थी. वहीं मेरा बेटा गया था. देर रात तक सभी लोगों के साथ बर्थडे पार्टी में शामिल रहा. सुबह गांव के बाहर उसका खून से लथपथ शव मिला. मां ने आरोपियों के साथ सख्त कार्यवाही की मांग की है.

पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अन्य विधिक कार्यवाही में जुटी है. परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है.


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