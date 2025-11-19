ETV Bharat / state

हापुड़ में किशोर की सिर कूचकर हत्या, पहचान छुपाने के लिए जलाये कपड़े; सात महीने पहले हुआ था विवाद, दो आरोपी गिरफ्तार

हापुड़ : पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में हिमांशु हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने सात महीने पहले हुए विवाद को लेकर किशोर की हत्या की थी. आरोपियों ने ईंट से सिर कूचकर पहले हत्या की और उसके बाद मृतक के कपड़े उतारकर उसे नग्न कर दिया और उसके कपड़ों को दूसरे खेत में ले जाकर जला दिया, हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि मामला जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का है. 19 नवंबर की रात को एक व्यक्ति ने पिलखुवा कोतवाली में सूचना दी कि उसका भतीजा लापता हो गया है. उसकी उम्र करीब 15 वर्ष है. आरोपी सचिन और पुष्पेंद्र बहाने से अपनी बाइक पर बैठा कर ले गए थे, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया. पुलिस गुमशुदगी दर्जकर पूरे मामले की जांच में जुट गई. पुलिस ने सचिन और पुष्पेंद्र को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार पुष्पेंद्र और सचिन ने पुलिस को बताया कि वह दोनों एक कंपनी में साथ काम करते हैं. आरोपी सचिन ने बताया कि लगभग सात महीने पहले हिमांशु से झगड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इसका फैसला कर दिया गया था. उसने बताया कि बदला लेने के लिए उसने पुष्पेंद्र को बुलाकर हिमांशु की हत्या करने की योजना बनाई थी. दोनों बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गये. किशोर को गन्ने के खेत में ले जाकर ईंट से वारकर उसकी हत्या कर दी.