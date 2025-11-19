हापुड़ में किशोर की सिर कूचकर हत्या, पहचान छुपाने के लिए जलाये कपड़े; सात महीने पहले हुआ था विवाद, दो आरोपी गिरफ्तार
एएसपी विनीत भटनागर ने प्रेसवार्ता कर मामले की दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 8:05 PM IST
हापुड़ : पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में हिमांशु हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने सात महीने पहले हुए विवाद को लेकर किशोर की हत्या की थी. आरोपियों ने ईंट से सिर कूचकर पहले हत्या की और उसके बाद मृतक के कपड़े उतारकर उसे नग्न कर दिया और उसके कपड़ों को दूसरे खेत में ले जाकर जला दिया, हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि मामला जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का है. 19 नवंबर की रात को एक व्यक्ति ने पिलखुवा कोतवाली में सूचना दी कि उसका भतीजा लापता हो गया है. उसकी उम्र करीब 15 वर्ष है. आरोपी सचिन और पुष्पेंद्र बहाने से अपनी बाइक पर बैठा कर ले गए थे, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया. पुलिस गुमशुदगी दर्जकर पूरे मामले की जांच में जुट गई. पुलिस ने सचिन और पुष्पेंद्र को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है.
गिरफ्तार पुष्पेंद्र और सचिन ने पुलिस को बताया कि वह दोनों एक कंपनी में साथ काम करते हैं. आरोपी सचिन ने बताया कि लगभग सात महीने पहले हिमांशु से झगड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इसका फैसला कर दिया गया था. उसने बताया कि बदला लेने के लिए उसने पुष्पेंद्र को बुलाकर हिमांशु की हत्या करने की योजना बनाई थी. दोनों बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गये. किशोर को गन्ने के खेत में ले जाकर ईंट से वारकर उसकी हत्या कर दी.
पूछताछ में उन्होंने बताया कि पहचान छुपाने के लिए उसके कपड़े व चप्पल कुछ दूरी पर ले जाकर जला दिए और मृतक हिमांशु के शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को परतापुर दत्तेड़ी रोड से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मृतक के शव और ईंट के टुकड़ों को बरामद कर लिया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना का पांच घंटे में ही खुलासा कर दिया.
यह भी पढ़ें : बरेली में पुल के नीचे सिपाही की लाश मिली; सीतापुर में नाबालिग लड़की की हत्या, खेत में फेंका शव