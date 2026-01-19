लापता कन्हैया कुमार कोडरमा से सकुशल बरामद, 22 नवंबर से रांची से था गुमशुदा
आखिरकार लापता कन्हैया कुमार को पुलिस ने ढूंढ निकाला है.
January 19, 2026
कोडरमा: जिला की चंदवारा पुलिस ने 61 दिनों से लापता एक 12 वर्षीय बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है. जानकारी के अनुसार, 12 साल का कन्हैया कुमार 22 नवंबर की शाम रांची के ओरमांझी से लापता हो गया था. थाना में परिजनों द्वारा केस करने के बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी.
लापता कन्हैया कुमार की बरामदगी को लेकर रांची पुलिस द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया. जहां एसआईटी के द्वारा बच्चे की तस्वीर राज्य के सभी थानों को भेज दी गई थी. साथ ही देश भर के 7 राज्यों में उसकी बरामदगी के लिए छापेमारी भी की जा रही थी. इसी दौरान कोडरमा के चंदवारा थाना पुलिस को थाना क्षेत्र के उरवां से एक गुमशुदा बच्चे की जानकारी मिली.
कन्हैया कुमार को कोडरमा पुलिस ने चंदवारा थानाक्षेत्र के जामुखाड़ी से बरामद कर रांची के ओरमांझी पुलिस के सुपुर्द कर दिया है. कन्हैया ने कोडरमा पुलिस को बताया कि वह घर से भटकते हुए हाजीपुर स्थित ननिहाल चला गया था. वहां से वापस लौटने के दौरान बस चालक ने उसे चंदवारा थाना क्षेत्र के जामुखड़ी के पास उतार दिया. इसके बाद वह इधर-उधर भटकने लगा.
इसी दौरान एक मछली विक्रेता राजा साहनी की नजर उस बच्चे पर पड़ी. अनजान और डरा-सहमा देख राजा साहनी ने कई दिनों तक उसे अपने घर में आश्रय दिया. साथ ही बच्चे की पहचान के लिए स्थानीय पुलिस और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सूचना साझा की. कन्हैया कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र स्थित जामुखड़ी मछली दुकान के पास पहुंचा था, जहां पूछताछ के दौरान वह कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रहा था.
इधर, रांची में लापता बच्चों और बच्चा चोर गिरोह की तलाश में गठित एसआईटी से मिले इनपुट के आधार पर कोडरमा पुलिस ने कन्हैया कुमार की पहचान की और उसे बरामद कर ओरमांझी पुलिस के सुपुर्द कर दिया. इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी रतिभान सिंह ने बताया कि बरामद बच्चे को ओरमांझी पुलिस को सौंप दिया गया है. आगे की जांच अब ओरमांझी पुलिस द्वारा की जाएगी. उन्होंने बताया कि कन्हैया के अपहरण को लेकर 11 दिसंबर को ओरमांझी थाने में मामला दर्ज कराया गया था.
जिसके बाद चंदवारा थाना प्रभारी शशिभूषण कुमार उरवां गांव पहुंचे और बच्चे को सकुशल बरामद किया और बच्चे की एक तस्वीर कोडरमा के पुलिस कप्तान अनुदीप सिंह को भेजा. जिसके बाद एसपी अनुदीप सिंह ने बरामद बच्चे की तस्वीर को रांची के एसएसपी राकेश रंजन को भेजी और इससे संबंधित जानकारी ली. जिसमें यह बात सामने आई कि बच्चा रांची के ओरमंसाझी से लापता कन्हैया कुमार है. इस बच्चे की सकुशल बरामदगी के बाद रांची पुलिस कोडरमा पहुंची. बच्चे की बरामदगी को लेकर चंदवारा थाना प्रभारी शशिभूषण कुमार ने बताया कि कन्हैया कुमार को फिलहाल चंदवारा थाना में ही रखा गया है. जिसे बाद में रांची पुलिस के पदाधिकारियों के आने पर बच्चे को उनके सुपूर्द किया गया.
