ETV Bharat / state

लापता कन्हैया कुमार कोडरमा से सकुशल बरामद, 22 नवंबर से रांची से था गुमशुदा

कोडरमा: जिला की चंदवारा पुलिस ने 61 दिनों से लापता एक 12 वर्षीय बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है. जानकारी के अनुसार, 12 साल का कन्हैया कुमार 22 नवंबर की शाम रांची के ओरमांझी से लापता हो गया था. थाना में परिजनों द्वारा केस करने के बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी.

लापता कन्हैया कुमार की बरामदगी को लेकर रांची पुलिस द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया. जहां एसआईटी के द्वारा बच्चे की तस्वीर राज्य के सभी थानों को भेज दी गई थी. साथ ही देश भर के 7 राज्यों में उसकी बरामदगी के लिए छापेमारी भी की जा रही थी. इसी दौरान कोडरमा के चंदवारा थाना पुलिस को थाना क्षेत्र के उरवां से एक गुमशुदा बच्चे की जानकारी मिली.

लापता कन्हैया कुमार कोडरमा से बरामद (Etv Bharat)

कन्हैया कुमार को कोडरमा पुलिस ने चंदवारा थानाक्षेत्र के जामुखाड़ी से बरामद कर रांची के ओरमांझी पुलिस के सुपुर्द कर दिया है. कन्हैया ने कोडरमा पुलिस को बताया कि वह घर से भटकते हुए हाजीपुर स्थित ननिहाल चला गया था. वहां से वापस लौटने के दौरान बस चालक ने उसे चंदवारा थाना क्षेत्र के जामुखड़ी के पास उतार दिया. इसके बाद वह इधर-उधर भटकने लगा.

इसी दौरान एक मछली विक्रेता राजा साहनी की नजर उस बच्चे पर पड़ी. अनजान और डरा-सहमा देख राजा साहनी ने कई दिनों तक उसे अपने घर में आश्रय दिया. साथ ही बच्चे की पहचान के लिए स्थानीय पुलिस और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सूचना साझा की. कन्हैया कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र स्थित जामुखड़ी मछली दुकान के पास पहुंचा था, जहां पूछताछ के दौरान वह कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रहा था.