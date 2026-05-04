ETV Bharat / state

मेटा अलर्ट से बची आगरा में किशोर की जान, प्रेमिका से ब्रेकअप पर आत्महत्या का किया था पोस्ट

आगरा: आगरा के एक छात्र की जान रविवार देर रात मेटा अलर्ट ने बचा ली. छात्र ने प्रेमिका से ब्रेकअप होने पर आत्महत्या करने ठान ली थी.

छात्र ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर लिखा कि “आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था अम्मी, इसलिए मैं अपनी मौत का कारण इस लेटर में लिखता जा रहा हूँ, अम्मी माफ कर देना मुझे”. जब यह टेक्स्ट इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया गया तो मेटा ने यूपी पुलिस के मुख्यालय को अलर्ट भेजा. जिस पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने तत्काल आगरा पुलिस को अलर्ट किया.

मोबाइल लोकेशन से छात्र के आत्महत्या करने से पहले ही पुलिस उस तक पहुंच गई. जिससे छात्र की जान बच गई.

हुआ यूं कि रविवार देर रात आगरा जिले के जेतपुर थाना क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय छात्र ने सुसाइड नोट लिखकर और सुसाइड नोट के नीचे “आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था अम्मी, इसलिए अपनी मौत का कारण इस लेटर में लिखता जा रहा हूँ मैं, अम्मी माफ कर देना मुझे” यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया गया. जिससे देर रात करीब 1:49 बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेंटर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट मिला. इस अलर्ट पर पुलिस अधिकारी हरकत में आए.

मेटा अलर्ट पर तत्काल कार्रवाई

यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि मेटा अलर्ट पर तत्काल कार्रवाई करने के आगरा पुलिस को निर्देश दिए. जिस पर आगरा पुलिस ने मेटा कम्पनी के भेजे गये अलर्ट पर दिए मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल छात्र की लोकेशन ट्रेस की. इसके बाद जेतपुर थाना की पुलिस से एक पुलिस टीम तत्काल महज 11 मिनट में छात्र के घर पहुंच गई.

पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाई और परिजन से बात की. उन्हें छात्र के आत्मघाती कदम उठाने के बारे में बताया. संदिग्ध पोस्ट भी दिखाई.