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मेटा अलर्ट से बची आगरा में किशोर की जान, प्रेमिका से ब्रेकअप पर आत्महत्या का किया था पोस्ट

डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि मेटा अलर्ट पर तत्काल कार्रवाई करने के आगरा पुलिस को निर्देश दिए. पुलिस ने जान बचाई.

Teenager Life Saved by Meta
मेटा अलर्ट से बची किशोर की जान. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 6:49 PM IST

3 Min Read
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आगरा: आगरा के एक छात्र की जान रविवार देर रात मेटा अलर्ट ने बचा ली. छात्र ने प्रेमिका से ब्रेकअप होने पर आत्महत्या करने ठान ली थी.

छात्र ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर लिखा कि “आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था अम्मी, इसलिए मैं अपनी मौत का कारण इस लेटर में लिखता जा रहा हूँ, अम्मी माफ कर देना मुझे”. जब यह टेक्स्ट इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया गया तो मेटा ने यूपी पुलिस के मुख्यालय को अलर्ट भेजा. जिस पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने तत्काल आगरा पुलिस को अलर्ट किया.

मोबाइल लोकेशन से छात्र के आत्महत्या करने से पहले ही पुलिस उस तक पहुंच गई. जिससे छात्र की जान बच गई.

हुआ यूं कि रविवार देर रात आगरा जिले के जेतपुर थाना क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय छात्र ने सुसाइड नोट लिखकर और सुसाइड नोट के नीचे “आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था अम्मी, इसलिए अपनी मौत का कारण इस लेटर में लिखता जा रहा हूँ मैं, अम्मी माफ कर देना मुझे” यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया गया. जिससे देर रात करीब 1:49 बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेंटर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट मिला. इस अलर्ट पर पुलिस अधिकारी हरकत में आए.

मेटा अलर्ट पर तत्काल कार्रवाई

यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि मेटा अलर्ट पर तत्काल कार्रवाई करने के आगरा पुलिस को निर्देश दिए. जिस पर आगरा पुलिस ने मेटा कम्पनी के भेजे गये अलर्ट पर दिए मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल छात्र की लोकेशन ट्रेस की. इसके बाद जेतपुर थाना की पुलिस से एक पुलिस टीम तत्काल महज 11 मिनट में छात्र के घर पहुंच गई.

पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाई और परिजन से बात की. उन्हें छात्र के आत्मघाती कदम उठाने के बारे में बताया. संदिग्ध पोस्ट भी दिखाई.

इस पर पुलिस और परिजन तुरंत छात्र के कमरे की ओर बढ़े. कमरे में देखा तो छात्र के हाथ में कीटनाशक की बोतल लिए था. पास में एक मोटी रस्सी भी रखी थी. पुलिस टीम के समय पर पहुंचकर छात्र को आत्महत्या करने से रोक लिया.

पुलिस और परिजन ने छात्र को समझाकर शांत किया. उसके हाथ से कीटनाशक की बोतल सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में ले ली.

पुलिस ने जान बचाकर की छात्र की काउंसलिंग

छात्र ने पुलिस को बताया कि वह बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है. उसकी फेसबुक के माध्यम से एक युवती से मित्रता हुई थी. दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. हम दोनों ने विवाह करने का निर्णय भी लिया था. कुछ समय पहले दोनों में विवाद हुआ, तो युवती ने उससे ब्रेकअप कर लिया.

प्रेमिका के ब्रेकअप करने से मैं मानसिक तनाव और अवसाद में चला गया. जिससे मन में आत्महत्या का विचार आने लगे. जिससे ही मैंने आत्महत्या करने की सोची. मैं पहले कीटनाशक पीता और बाद में फांसी लगाकर जान देता. मगर, इससे पहले ही पुलिस आ गई.

पुलिस और परिजन ने छात्र की काउंसलिंग की. उसने भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया. परिवार अब छात्र की जान बचने से पुलिस की खूब सराहना कर रहा है.

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टा अलर्ट ने बचा ली जान
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