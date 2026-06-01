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सवाई माधोपुर में किशोरी ने की खुदकुशी, ट्यूबवैल पर मिला शव

किशोर ने हाल में 12वीं पास की. आगे की पढ़ाई तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटी थी. खुदकुशी की वजह सामने नहीं आई है.

Police personnel transporting the body to the hospital.
शव को अस्पताल ले जाते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Sawai Madhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 1, 2026 at 3:11 PM IST

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सवाई माधोपुर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पटेल नगर में सोमवार को खाली प्लॉट में ट्यूबवैल पर किशोरी का शव मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया. शव स्थानीय लोगों ने देखा और पुलिस को सूचना दी. पुलिस प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का मान रही है. किशोरी अपने ताऊ के पास रहकर पढ़ाई कर रही थी.

कोतवाली थानाधिकारी मदनलाल मीणा ने बताया, आज सुबह पटेल नगर में जीवन ज्योति स्कूल के पास खाली प्लॉट में लगे ट्यूबवैल पर लड़की का शव मिलने की सूचना मिली. एसएचओ थाने से जाप्ता के साथ मौके पर पहुंचे. मृतक किशोरी की पहचान कल्पना मीणा पुत्री हनुमान मीणा के रूप में हुई. मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया. प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का लग रहा है. जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ होगी.

मदन लाल मीणा,थानाधिकारी कोतवाली. (ETV Bharat Sawai Madhopur)

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पुलिस के अनुसार, मृतका कल्पना चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के अभयपुरा की निवासी थी. पटेल नगर में ताऊ जगदीश मीणा के यहां रहकर पढ़ाई कर रही थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किशोरी देर रात घर से अकेले निकली. इसके बाद भूखंड पर पहुंची, जहां उसने खुदकुशी कर ली. उसने हाल में 12वीं पास की थी. आगे की पढ़ाई तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटी थी. खुदकुशी करने की वजह सामने नहीं आई है. पुलिस परिजनों और परिचितों से पूछताछ कर रही है. संभावित पहलुओं की जांच में जुटी हुई है. पुलिस ने शव सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया. परिजनों को सूचना दी. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. इधर, घटना का पता लगत ही भीड़ लग गई. कोतवाली थाना पुलिस ने मौका देखा एवं एफएसएल टीम को बुलाया. एफएसएल टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. पुलिस आसपास के मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है.

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GIRL KILL HERSELF IN SAWAI MADHOPUR
BODY FOUND AT TUBEWELL
RECENTLY PASSED THE 12TH GRADE
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही
TEENAGE GIRL KILLED HERSELF

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