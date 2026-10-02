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जिउतिया के नहाय-खाय के दिन धनबाद में हादसा, दामोदर नदी की तेज धार में बही किशोरी, सड़क जाम करने के बाद पहुंचे गोताखोर

धनबाद में दामोदर नदी की तेज धार में एक किशोरी बह गई. घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद

Teenager girl drowned in Damodar
धनबाद में दामोदर नदी के तट पर लोगों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
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धनबाद: जिउतिया पर्व के नहाय-खाय के दिन शुक्रवार को दामोदर नदी में स्नान करने के दौरान 16 वर्षीय सोनाक्षी कुमारी नदी की तेज धारा में बह गई. घटना धनबाद के सुदामडीह थाना क्षेत्र के मोहलबनी घाट से सटे अमलाबाद थाना क्षेत्र में हुई है. किशोरी की तलाश में पुलिस, स्थानीय लोग और मुनीडीह से पहुंचे प्रशिक्षित गोताखोरों ने घंटों रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका.

स्नान के लिए परिवार के साथ पहुंची थी किशोरी

दरअसल, लोदना मोड़ रसूलबाग निवासी अशोक माली का परिवार जितिया पर्व के नहाय-खाय के लिए मोहलबनी घाट पहुंचा था. परिवार के कुछ युवक और किशोर-किशोरियां दामोदर नदी की दूसरी ओर अमलाबाद थाना क्षेत्र की तरफ स्नान करने चले गए. इसी दौरान सोनाक्षी नदी की तेज धार में बहने लगी. किशोरी को डूबता देख उसके मामा अमन ने उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी. सोनाक्षी को बचाने के प्रयास में अमन भी नदी की तेज धारा में फंसकर डूबने लगे. दोनों को मुश्किल में देख वहां मौजूद ग्रामीणों ने बांस के सहारे अमन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन सोनाक्षी नदी की तेज धार में बह गई.

Teenager girl drowned in Damodar
आक्रोशित लोगों को समझाते पुलिस पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई. परिजनों और स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से नदी में किशोरी की तलाश शुरू की. सूचना मिलने पर सुदामडीह थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और खोजबीन शुरू कराई. पुलिस ने वरीय अधिकारियों को भी घटना की जानकारी दी गई.

परिजनों व स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम

किशोरी की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम और प्रशिक्षित गोताखोरों को बुलाने की मांग को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया. इसके बाद प्रशासन की ओर से मुनीडीह से प्रशिक्षित गोताखोरों की टीम बुलाई गई. गोताखोरों ने दामोदर नदी में उतरकर काफी देर तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन सोनाक्षी का कुछ पता नहीं चल सका.

Teenager girl drowned in Damodar
गोताखोर और एनडीआरएफ टीम को बुलाने की मांग को लेकर सड़क जाम करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

मौके पर पहुंचे पार्षद चंदन महतो और पार्षद प्रतिनिधि गफ्फार अंसारी ने भी स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने झरिया सीओ और सुदामडीह थाना प्रभारी से रेस्क्यू अभियान तेज करने और जरूरत के अनुसार एनडीआरएफ की टीम बुलाने की मांग की.

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लोगों से बातचीत कर सड़क जाम हटवाने की कोशिश करते पुलिस पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू अभियान रोका गया

अंधेरा होने के कारण शुक्रवार शाम रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा. गोताखोरों की टीम अब शनिवार सुबह दोबारा दामोदर नदी में उतरकर किशोरी की तलाश करेगी. परिवार के लोग और स्थानीय ग्रामीण पूरी रात उसके सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं. वहीं इस संबंध में झरिया विधायक प्रतिनिधि उमेश यादव ने कहा कि अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू कार्य बंद कर दिया गया है. कल सुबह फिर से गोताखोरों की टीम नदी में उतरकर रेस्क्यू अभियान शुरू करेगी.

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धनबाद में दामोदर नदी के तट पर लोगों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)

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