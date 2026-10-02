ETV Bharat / state

जिउतिया के नहाय-खाय के दिन धनबाद में हादसा, दामोदर नदी की तेज धार में बही किशोरी, सड़क जाम करने के बाद पहुंचे गोताखोर

धनबाद में दामोदर नदी के तट पर लोगों की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: जिउतिया पर्व के नहाय-खाय के दिन शुक्रवार को दामोदर नदी में स्नान करने के दौरान 16 वर्षीय सोनाक्षी कुमारी नदी की तेज धारा में बह गई. घटना धनबाद के सुदामडीह थाना क्षेत्र के मोहलबनी घाट से सटे अमलाबाद थाना क्षेत्र में हुई है. किशोरी की तलाश में पुलिस, स्थानीय लोग और मुनीडीह से पहुंचे प्रशिक्षित गोताखोरों ने घंटों रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका.