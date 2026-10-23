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हल्द्वानी में अस्पताल की खिड़की फांदकर रेप का आरोपी किशोर फरार, नाबालिग को भगाने वाला हरियाणा से गिरफ्तार

हल्द्वानी/देहरादून/लक्सर: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. जहां इलाज के लिए बेस अस्पताल लाया गया दुष्कर्म के आरोप में निरुद्ध 16 साल का किशोर सुरक्षा गार्डों को चकमा देकर फरार हो गया. बताया जा रहा है कि किशोर शौचालय जाने के बहाने अस्पताल की खिड़की से नीचे कूद गया. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है. वहीं, देहरादून में नाबालिग को भगाने के मामले में दो साल से फरार 50 हजार का इनामी भी गिरफ्तार हुआ है.

सुरक्षा घेरे को चकमा देकर किशोर फरार: दरअसल, बाल संप्रेक्षण गृह से इलाज के लिए अस्पताल लाया गया किशोर सुरक्षा घेरे को तोड़कर फरार हो गया. अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से उसकी तलाश में जुटी है. हल्द्वानी में हुई इस घटना ने बाल संप्रेक्षण गृह से लेकर अस्पताल तक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल की है.

पुलिस के मुताबिक, बनभूलपुरा कोतवाली क्षेत्र की एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने करीब एक महीने पहले 16 वर्षीय किशोर को हिरासत में लिया था. जुवेनाइल कोर्ट (बाल अदालत) के आदेश पर उसे हल्द्वानी स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया था. बताया जा रहा है कि 22 अक्टूबर को किशोर ने अपनी तबीयत खराब होने की बात कही.

खिड़की से नीचे कूद गया किशोर: इसके बाद बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा गार्ड उसे स्वास्थ्य जांच और उपचार के लिए बेस अस्पताल लेकर पहुंचे. दोपहर करीब एक बजे किशोर ने शौचालय जाने की बात कही. इसी दौरान मौका पाकर वो अस्पताल की खिड़की से नीचे कूद गया और सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

वहीं, फरार किशोर को बनभूलपुरा क्षेत्र में देखे जाने की बात सामने आई है. किशोर की तलाश के लिए हल्द्वानी कोतवाली और बनभूलपुरा पुलिस की संयुक्त टीमें लगाई गई हैं. पुलिस उसके परिजनों और करीबियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

"किशोर की तलाश में टीमें जुटी हैं. जल्द हिरासत में लिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं."- हरबंस सिंह, एसपी सिटी

नाबालिग को भगाने के मामले में दो साल से फरार इनामी गिरफ्तार: नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में दो साल से फरार चल रहे 50 हजार रुपए के इनामी आरोपी को देहरादून पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है. आरोपी को पंचकूला के पिंजौर से दबोचा है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.

नाबालिग को भगाने के मामले में आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police)

पुलिस के मुताबिक, 5 मई 2024 को एक महिला ने थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को कोई व्यक्ति जबरन घर से भगा ले गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. विवेचना के दौरान आरोपी विनय पुत्र राजेश (उम्र 21 वर्ष) निवासी करौली, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) का नाम सामने आया था.

लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बच रहा था आरोपी: पुलिस की मानें तो मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. उसकी गिरफ्तारी और नाबालिग की बरामदगी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों ने संभावित ठिकानों और दूसरे राज्यों में दबिश दी, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आया. लगातार फरार रहने के चलते आरोपी पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था.

सर्विलांस की मदद से हरियाणा में मिला सुराग: देहरादून एसएसपी के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में थाना राजपुर पुलिस ने सर्विलांस और अन्य माध्यमों से जानकारी जुटाई. पुलिस को आरोपी के पंचकूला (हरियाणा) में छिपे होने का सुराग मिला.