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खतरनाक हो रहीं उफनाती नदियां, रामगंगा में डूब गया नहाने गया किशोर

रामगंगा में डूब गया नहाने गया किशोर. ( ईटीवी भारत )

बरेली: मीरगंज थाना क्षेत्र में रामगंगा नदी में नहाने गए एक किशोर की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया, वहीं गांव में शोक का माहौल है. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार मीरगंज थाना क्षेत्र के गोरा लोकनाथपुर हेमराजपुर क्षेत्र निवासी मनोज (10वर्ष), पुत्र मनवीर, रविवार दोपहर अपने हमउम्र साथियों के साथ पशु चराने गया था. उफनाती रामगंगा में डूब गया नहाने गया किशोर (ईटीवी भारत) इस दौरान सभी बच्चे रामगंगा नदी में नहाने उतर गए. बताया गया कि बीती रात हुई बारिश के कारण नदी का जलस्तर और बहाव काफी बढ़ा हुआ था. नहाते समय मनोज गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. साथ मौजूद बच्चों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके. इसके बाद बच्चों ने गांव पहुंच कर परिजनों और ग्रामीणों को सूचना दी.