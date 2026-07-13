खतरनाक हो रहीं उफनाती नदियां, रामगंगा में डूब गया नहाने गया किशोर
रामगंगा नदी में नहाने गया किशोर डूबा, बढ़े जलस्तर के बीच हुआ हादसा. परिवार में छाया मातम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 11:46 AM IST
बरेली: मीरगंज थाना क्षेत्र में रामगंगा नदी में नहाने गए एक किशोर की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया, वहीं गांव में शोक का माहौल है. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.
पुलिस के अनुसार मीरगंज थाना क्षेत्र के गोरा लोकनाथपुर हेमराजपुर क्षेत्र निवासी मनोज (10वर्ष), पुत्र मनवीर, रविवार दोपहर अपने हमउम्र साथियों के साथ पशु चराने गया था.
इस दौरान सभी बच्चे रामगंगा नदी में नहाने उतर गए. बताया गया कि बीती रात हुई बारिश के कारण नदी का जलस्तर और बहाव काफी बढ़ा हुआ था. नहाते समय मनोज गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा.
साथ मौजूद बच्चों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके. इसके बाद बच्चों ने गांव पहुंच कर परिजनों और ग्रामीणों को सूचना दी.
मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद मनोज को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
सूचना मिलने पर थाना प्रभारी रवि कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई और पंचनामा की कार्रवाई शुरू की.
परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है और पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया.
पुलिस का कहना है कि परिजनों की इच्छा के अनुसार आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
मृतक मनोज अपने परिवार में दो भाइयों और चार बहनों के बीच था. उसकी असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, इसलिए बच्चों को नदी या अन्य जलाशयों में नहाने जाने से रोकें और विशेष सावधानी बरतें.