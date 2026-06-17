खुले कुंड में डूबा 13 साल का शाहिद, वन विभाग पर फूटा लोगों का गुस्सा
स्थानीय निवासियों ने वन विभाग को कई बार कुंड को ढंकने के लिए कहा था, लेकिन विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया.
Published : June 17, 2026 at 9:29 PM IST
चूरू: उस्मानाबाद कॉलोनी में बुधवार शाम बड़ा हादसा हुआ. वन विभाग की भूमि में बने पानी के कुंड में डूबने से 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में एकबारगी हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ उमड़ गई. सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस, रेस्क्यू टीम, चूरू एसडीएम और वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे. करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद किशोर को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
स्थानीय नागरिक संजय खान ने बताया कि हादसे के बाद कॉलोनी के लोगों का आक्रोश देखते हुए जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. संजय खान ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग की लापरवाही से एक घर का चिराग बुझ गया.
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खान ने कहा कि कॉलोनी में वन विभाग की भूमि पर बने पानी के कुंड को ढंकने के लिए कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया. बुधवार शाम यह हादसा तब हुआ, जब उस्मानाबाद कॉलोनी निवासी 13 वर्षीय शाहिद अपने दोस्तों के साथ कॉलोनी में खेलने गया था. खेलते-खेलते बच्चे कुंड की तरफ चले गए और 13 वर्षीय शाहिद का पैर फिसल गया और वह कुंड में जा गिरा.
हादसे के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है और हर कोई उन्हें ढांढस बंधा रहा है. स्थानीय निवासियों ने वन विभाग के प्रति रोष जाहिर करते हुए कुंड को नहीं ढंकने के पीछे बरती गई लापरवाही की जांच करवाने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.