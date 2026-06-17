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खुले कुंड में डूबा 13 साल का शाहिद, वन विभाग पर फूटा लोगों का गुस्सा

अस्पताल में तैनात पुलिस बल ( ETV Bharat Churu )

चूरू: उस्मानाबाद कॉलोनी में बुधवार शाम बड़ा हादसा हुआ. वन विभाग की भूमि में बने पानी के कुंड में डूबने से 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में एकबारगी हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ उमड़ गई. सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस, रेस्क्यू टीम, चूरू एसडीएम और वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे. करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद किशोर को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. स्थानीय नागरिक संजय खान ने बताया कि हादसे के बाद कॉलोनी के लोगों का आक्रोश देखते हुए जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. संजय खान ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग की लापरवाही से एक घर का चिराग बुझ गया. खुले कुंड में डूबा किशोर (ETV Bharat Churu)