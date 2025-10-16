लखनऊ में PUBG गेम खेलते-खेलते किशोर की मौत; वजह जानने के लिए पुलिस को PM रिपोर्ट का इंतजार
इंदिरा नगर इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि संदेह है, कि मौत का कारण PUBG खेलते समय की कोई घटना हो सकती है.
लखनऊ: मोबाइल और PUBG गेम बच्चों के लिए कितना खतरनाक है? इसका उदाहरण लखनऊ में देखने को मिला. शहर के इंदिरा नगर सेक्टर-14 में PUBG गेम खेलते-खेलते 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर पोस्टमार्टम के लिए राजी किया. पुलिस का कहना है, कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा.
मृतक की पहचान खड़कपुर मोहल्ले में रहने वाले विवेक (13) के रूप में हुई है. विवेक के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है. घर के हालात ठीक न होने की वजह से विवेक भी कागज के गिलास बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था. बुधवार को उसकी छुट्टी थी और वह घर पर मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा था. जब उसकी मौत हुई, तब भी उसके मोबाइल में PUBG गेम चल रहा था.
बहन पिंकी ने दी जानकारी: मृतक की बहन पिंकी ने बताया कि शाम करीब 6 बजे विवेक बिस्तर पर लेटकर मोबाइल गेम खेल रहा था. परिवार के बाकी लोग काम पर गए थे. पिंकी भी घर का काम कर रही थी. पिंकी ने बताया कि थोड़ी देर बाद जब वह लौटी, तो उसने विवेक को बिस्तर पर अजीब तरीके से पड़ा देखा. पिंकी ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने कोई प्रतिक्रिया नही की. इससे वह घबरा गई.
डॉक्टर ने मृत घोषित किया: पिंकी ने आसपास के लोगों की मदद से विवेक को पास के एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया. वहां से उसे लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया. लोहिया अस्पताल में डॉक्टर ने विवेक को मृत घोषित कर दिया. सूचना पर इंदिरा नगर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि विवेक अपनी मौत के समय मोबाइल पर PUBG गेम खेल रहा था.
PM रिपोर्ट का इंतजार: इंदिरा नगर इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस ने मौत का सटीक कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस को संदेह है, कि मौत का कारण PUBG गेम खेलते समय की कोई घटना हो सकती है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही विवेक की रहस्यमय मौत के पीछे का सच सामने आ पाएगा. हालांकि, परिजनों का शुरुआती कहना है, कि विवेक बीमारी के चलते दो दिन से काम पर नहीं जा रहा था.
