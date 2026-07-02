अलीगढ़ में सड़क हादसे में बच्चे की मौत; गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में लगाई आग, सड़क पर लगाया जाम
चंडौस थाना प्रभारी राजवीर सिंह परमार ने बताया कि उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद हैं. पीड़ित परिजनों से बातचीत की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 8:28 PM IST
अलीगढ़ : जिले के थाना चंडौस क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से बच्चे (11) की मौके पर मौत हो गई. हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में आग लगा दी और सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित करने में जुट गए.
चंडौस थाना प्रभारी राजवीर सिंह परमार ने बताया कि उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद हैं. पीड़ित परिजनों से बातचीत की जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार, थाना चंडौस क्षेत्र के गांव आलमपुरा निवासी कालीचरण का वंश प्रताप (11) अपने चचेरे भाई के साथ बाइक से गया था. इसी दौरान सड़क पर आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली का अचानक टायर फट गया. टायर फटने के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली असंतुलित हो गई और बच्चा उसकी चपेट में आ गया. हादसा इतना भीषण था कि मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. मासूम की मौत से लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. गुस्साए लोगों ने हादसे में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली में आग लगा दी और सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. देखते ही देखते मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया.
घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. कई थानों की फोर्स को भी एहतियात के तौर पर बुलाया गया. अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने और सड़क से जाम हटवाने का प्रयास शुरू किया. पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और ग्रामीणों से लगातार वार्ता की जा रही है. स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयास जारी है.
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