कासगंज में सिलेंडर फटने से किशोर की मौत; धमाके बाद गिरी छत, आग पर काबू पाया गया
अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट होने से हादसा हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 4:56 PM IST
कासगंज : उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा सामने आया है. जिले के नगला भूरा गांव में एक घर में अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते जोरदार धमाका हो गया. धमाका इतना भीषण था कि मकान की छत ताश के पत्तों की तरह ढह गई. इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से मासूम प्रियांशु (14) की मौके पर मौत हो गई.
इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट होने से हादसा हुआ है. एक किशोर की मौत हो गई है. आग पर काबू पा लिया गया है. घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, 14 साल का प्रियांशु रोजाना की तरह घर के रसोईघर में खाना बना रहा था. इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर ने आग लग गई.
प्रियांशु जब तक कुछ समझ पाता और खुद को बचाने के लिए बाहर भागता, तब तक सिलेंडर फट गया. धमाके की गूंज सुनते ही ग्रामीण बदहवास होकर घटनास्थल की ओर दौड़े, जहां का नजारा देखकर हर किसी की रूह कांप गई.
मकान की छत पूरी तरह गिर चुकी थी और प्रियांशु मलबे में दबा हुआ था. घटना की सूचना तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची.
हादसे की संवेदनशीलता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) आलोक सिंह और क्षेत्राधिकारी (CO) सदर ने भी घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया.
दमकलकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद प्रियांशु को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
पुलिस और फॉरेंसिक टीम हादसे के कारणों और सिलेंडर में आग लगने की असल वजह की गहनता से जांच कर रही हैं. इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
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