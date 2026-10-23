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कासगंज में सिलेंडर फटने से किशोर की मौत; धमाके बाद गिरी छत, आग पर काबू पाया गया

कासगंज में सिलेंडर फटने से किशोर की मौत ( Photo credit: ETV Bharat )

कासगंज : उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा सामने आया है. जिले के नगला भूरा गांव में एक घर में अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते जोरदार धमाका हो गया. धमाका इतना भीषण था कि मकान की छत ताश के पत्तों की तरह ढह गई. इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से मासूम प्रियांशु (14) की मौके पर मौत हो गई.

कासगंज में सिलेंडर फटने से हादसा (Video credit: ETV Bharat) इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट होने से हादसा हुआ है. एक किशोर की मौत हो गई है. आग पर काबू पा लिया गया है. घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, 14 साल का प्रियांशु रोजाना की तरह घर के रसोईघर में खाना बना रहा था. इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर ने आग लग गई.