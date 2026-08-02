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गोरखपुर में पुरानी रंजिश को लेकर, दो पक्षों में मारपीट, एक किशोर की मौत

गोरखपुर: पिपराइच थाना क्षेत्र में शनिवार रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई. मासूम अपने मौसी के यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था. मासूम की मां की पहले ही मौत हो चुकी है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है.



आपको बता दें कि माधोपुर निवासी ने करीब एक माह पहले अपनी बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत की थी. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उस मामले में समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपी पक्ष नाराज चल रहा था.



जानकारी के मुताबिक, शनिवार रात करीब 9 बजे बेला चौराहे पर आरोपी पक्ष के लोग पहले से घात लगाए बैठे थे. माधोपुर स्थित एक किशोर मौसी के घर रहकर पढ़ाई करता था, दुकान की ओर जा रहा था, तभी माधोपुर के केवटान टोला के कुछ लोगों ने दोनों किशोरों को घेर लिया और लाठी, डंडे, रॉड तथा ईंट-पत्थरों से बेरहमी से हमला कर दिया. दोनों किशोर गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. आसपास के लोगों के पहुंचने पर हमलावर मौके से फरार हो गए.

परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस काफी देर से मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करने के बजाय समझौता कराने में समय व्यतीत करती रही. बाद में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान मासूम में रात 2 बजे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया. जबकि दूसरा मासूम जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है और उसका इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जारी है.