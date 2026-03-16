ETV Bharat / state

रामनगर में आंधी-तूफान से झोपड़ी पर गिरा हल्दू का पेड़, 13 वर्षीय किशोर की मौत, मां गंभीर घायल

हादसे में किशोरी की दर्दनाक मौत ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया. ग्रामीणों ने वन विभाग की लापरवाही को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है. ग्रामीणों का कहना है कि जिस पेड़ के गिरने से यह हादसा हुआ, उसे काटने या उसकी लॉपिंग करने के लिए साल 2012 से कई बार वन विभाग में लिखित शिकायत दी जा चुकी थी, लेकिन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो शायद यह दर्दनाक घटना टाली जा सकती थी.

शिकायत देने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, रिंगौड़ा निवासी प्रकाश उपाध्याय के 13 साल का बेटा कार्तिक उपाध्याय देर रात घर में अपने परिवार के साथ सो रहा था. तभी तेज तूफान के चलते एक विशालकाय हल्दू का पेड़ अचानक गिर पड़ा. पेड़ की चपेट में आने से कार्तिक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसकी मां भी पेड़ की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गई. परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में रविवार देर रात आए तेज आंधी-तूफान ने कई स्थानों पर नुकसान पहुंचाया. इसी बीच रिंगौड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसे में 13 साल की किशोर की पेड़ की चपेट में आने से मौत हो गई. जबकि, उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उधर, भरतपुरी क्षेत्र दीवार गिरने से कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं.

ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि घटना के बाद कुछ लोग सूचना देने के लिए रामनगर स्थित फायर ब्रिगेड कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों ने संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए मदद करने के बजाय ग्रामीणों के साथ अभद्रता की और धक्का-मुक्की भी की. इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है और उन्होंने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

हादसे के बाद चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

वहीं, हादसे की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रशासन ने परिजनों को सांत्वना देते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने बच्चे की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि वन विभाग के पास इस प्रकार की घटना में मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है. वन विभाग के नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था नहीं है. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि यदि जिला प्रशासन चाहे तो इस मामले में पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आ सकता है और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है.

दीवार गिरने से कारें क्षतिग्रस्त (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

दीवार गिरने से कारें क्षतिग्रस्त: रामनगर के भरतपुरी क्षेत्र में भी एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जहां तूफान की तेज रफ्तार के कारण भरतपुरी धर्मशाला समिति की छत की दीवार अचानक भरभराकर नीचे गिर गई. दीवार गिरते ही उसके नीचे खड़ी तीन कारें मलबे की चपेट में आ गईं और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं.

कारें बनी कबाड़ (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

तूफान की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि धर्मशाला की छत पर बनी दीवार तेज आवाज के साथ टूटकर नीचे गिर गई. दीवार के गिरते ही वहां खड़ी कारें उसकी चपेट में आ गईं, जिससे वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा. घटना में क्षतिग्रस्त हुई कारों के मालिक भरतपुरी निवासी दिनेश रावत, पूरन सिंह बिष्ट और दान सिंह अधिकारी बताए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें-