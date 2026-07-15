मिर्जापुर में सिरसी फॉल में गिरने से किशोर की मौत; नहाते समय 70 फीट गहराई में गिरा, दोस्तों के साथ गया था
सीओ अमर बहादुर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है. घटना की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 6:55 PM IST
मिर्जापुर : जनपद के सिरसी फॉल पर बुधवार को दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए एक सैलानी का स्नान करते समय पैर फिसल गया. इस दौरान किशोर 70 फीट की गहराई में गिर गया. हादसे में युवक की मौत हो गई. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने फॉल से किशोर के शव को बाहर निकलवाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.
सीओ अमर बहादुर ने बताया कि दोस्तों के साथ फॉल पर गए एक किशोर की डूबने से मौत हो गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है. घटना की जांच की जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार को आमिर (15) अपने तीन औ दोस्तों के साथ सिरसी फॉल गया था. सभी रामबाग, थाना कोतवाली शहर, मिर्जापुर के रहने वाले हैं.
सभी संतनगर थाना क्षेत्र स्थित प्राकृतिक पर्यटन स्थल सिरसी फॉल घूमने आए थे. तीन दोस्त फॉल के किनारे बैठकर खाना खाने लगे, जबकि उजैर नहाने के लिए पानी में उतर गया. कुछ ही देर बाद वह गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते लापता हो गया.
दोस्तों ने शोर मचाया तो आस-पास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद उजैर का शव पानी से बाहर निकाला गया.
घटना के बाद उसके दोस्तों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही परिजन भी सिरसी फॉल पहुंच गए. बेटे का शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में सिरसी फॉल का जलस्तर और बहाव अचानक बढ़ जाता है. ऐसे में यहां आने वाले पर्यटकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. थोड़ी सी लापरवाही भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है.
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