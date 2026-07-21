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अलीगढ़ में नाले में गिरने से किशोर की मौत, नगर आयुक्त बोले- दौरा पड़ने से बिगड़ा संतुलन

अलीगढ़ : थाना बन्नादेवी क्षेत्र के गूलर रोड स्थित नाले के पास मंगलवार सुबह किशोर (15) की मौत हो गई. मामले में नगर निगम ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि पुलिस जांच और नगर निगम को उपलब्ध प्रारंभिक तथ्यों के अनुसार हादसा मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण हुआ प्रतीत होता है. नगर निगम के किसी निर्माण कार्य या लापरवाही से कोई संबंध सामने नहीं आया है.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि मृतक संजय (15) पुत्र सुभाष, नगला मसानी का निवासी था. उसके पिता नगर निगम के पुराने कार्यालय के निकट कचौड़ी का ठेला लगाते हैं. मंगलवार सुबह संजय अपने पिता के ठेले की ओर जा रहा था. इसी दौरान गूलर रोड स्थित नाले के पास उसे अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया. दौरा पड़ने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पास के नाले में जा गिरा.

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल किशोर को नाले से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और क्षेत्र में भी शोक का माहौल है.