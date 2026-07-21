अलीगढ़ में नाले में गिरने से किशोर की मौत, नगर आयुक्त बोले- दौरा पड़ने से बिगड़ा संतुलन

अलीगढ़ में नाले में गिरने से किशोर की मौत, नगर आयुक्त बोले- दौरा पड़ने से बिगड़ा संतुलन
आसपास मौजूद लोगों ने किशोर को नाले से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 8:48 PM IST
अलीगढ़ : थाना बन्नादेवी क्षेत्र के गूलर रोड स्थित नाले के पास मंगलवार सुबह किशोर (15) की मौत हो गई. मामले में नगर निगम ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि पुलिस जांच और नगर निगम को उपलब्ध प्रारंभिक तथ्यों के अनुसार हादसा मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण हुआ प्रतीत होता है. नगर निगम के किसी निर्माण कार्य या लापरवाही से कोई संबंध सामने नहीं आया है.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि मृतक संजय (15) पुत्र सुभाष, नगला मसानी का निवासी था. उसके पिता नगर निगम के पुराने कार्यालय के निकट कचौड़ी का ठेला लगाते हैं. मंगलवार सुबह संजय अपने पिता के ठेले की ओर जा रहा था. इसी दौरान गूलर रोड स्थित नाले के पास उसे अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया. दौरा पड़ने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पास के नाले में जा गिरा.
घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल किशोर को नाले से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और क्षेत्र में भी शोक का माहौल है.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर इस घटना को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. नगर निगम तथ्यों के आधार पर ही अपना पक्ष रख रहा है और पुलिस द्वारा की जा रही जांच में हर संभव सहयोग करेगा.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि यदि जांच के दौरान कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह मामला चिकित्सकीय कारणों से हुई दुर्घटना का प्रतीत होता है और इसे नगर निगम के निर्माण कार्य अथवा किसी प्रकार की लापरवाही से जोड़ना उचित नहीं है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
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