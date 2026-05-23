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डूबने से किशोर की मौत, दुर्वासा बालाजी के दर्शन के बाद पार्वती नदी में नहाने उतरे थे पांच दोस्त, चार तैरकर निकले

प्रारंभिक तौर पर हादसा नदी के गहरे पानी में जाने से होना लग रहा है.

Family and villagers at the hospital
अस्पताल में परिजन एवं ग्रामीण (Photo Courtesy: Ambulance Staff)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 5:38 PM IST

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धौलपुर: जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के दुर्वासा बालाजी मंदिर के समीप पार्वती नदी में शनिवार को स्नान के दौरान किशोर की डूबने से मौत हो गई. पांच दोस्त नदी में उतरे थे, जिनमें चार तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि 12 वर्षीय कार्तिक गहरे पानी में डूब गया. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. गांव में शोक की लहर फैल गई.

कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन ने बताया कि पार्वती नदी में डूबने से कार्तिक (12) की मौत हुई है. शव मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. प्रारंभिक तौर पर हादसा नदी के गहरे पानी में जाने के कारण होना प्रतीत हो रहा है. कुनकुटा निवासी दो सगे भाइयों समेत पांच दोस्त शनिवार को दुर्वासा बालाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे. दर्शन के बाद सभी युवक मंदिर के पास पार्वती नदी में स्नान करने चले गए. इसी दौरान कार्तिक पुत्र रामबरन नदी के गहरे हिस्से में पहुंच गया और पानी में डूबने लगा. अन्य चार दोस्तों ने किसी तरह तैरकर जान बचाई और कार्तिक को बचाने के लिए शोर मचाया. उनकी आवाज सुनकर मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. कुछ युवकों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर काफी प्रयास के बाद कार्तिक को पानी से निकाला. गंभीर हालत में कार्तिक को तत्काल सैपऊ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद कार्तिक को मृत घोषित कर दिया.

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गांव में मातम: कार्तिक की मौत की सूचना मिलते ही परिजन जिला अस्पताल पहुंचे. मासूम बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में मातम है. घटना की सूचना मिलने पर कंचनपुर थाना पुलिस भी पहुंची. पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कानूनी कार्रवाई की. हादसा नदी-तालाबों में स्नान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की आवश्यकता उजागर करता है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नदी के खतरनाक और गहरे हिस्सों पर चेतावनी बोर्ड लगाने तथा सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है.

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