ETV Bharat / state

मोबाइल चलाने से रोका तो किशोर ने उठाया खौफनाक कदम, घटना के बाद बिलख रहे परिजन

हल्द्वानी: हल्द्वानी में गौला पुल से नदी में छलांग लगाने वाले 17 वर्षीय छात्र का शव एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार सुबह बरामद कर लिया. मृतक की पहचान मोतीनगर निवासी 12वीं के छात्र के रूप में हुई है. रविवार शाम से देर रात तक चला रेस्क्यू अभियान अंधेरा होने के कारण सफल नहीं हो सका था. सोमवार सुबह दोबारा शुरू किए गए अभियान में शव बरामद किया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है.

हल्द्वानी के गौला पुल से नदी में छलांग लगाने वाले 17 वर्षीय छात्र का शव सोमवार सुबह एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने बरामद कर लिया. इस खबर के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब पांच बजे बनभूलपुरा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक किशोर ने गौला पुल से नदी में छलांग लगा दी है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय तैराकों की मदद से तलाश शुरू की गई. बाद में एसडीआरएफ की टीम भी अभियान में शामिल हुई और देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी.