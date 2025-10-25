ETV Bharat / state

बहराइच में ट्रेन से कटकर किशोर की मौत; घर से शौच के लिये निकला था, ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार करने में हुआ हादसा

बहराइच/हमीरपुर : जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत एक किशोर की ट्रेन से कटकर मौत हो गई. घर से शौच के लिये निकला किशोर ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार कर रहा था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

रेलवे ट्रैक के पास शौच करने गया था किशोर : कोतवाल देहात दद्दन सिंह ने बताया कि इलाके में ईंट भट्टे पर काम करने वाले किशोर (14) की मौत हो गई है. किशोर बिहार का रहना वाला था. शनिवार सुबह रेलवे ट्रैक के पास शौच करने के लिए गया था.

पुलिस ने किया निरीक्षण : उन्होंने बताया कि इसी दौरान वह ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार करने लगा. गोंडा से बहराइच आ रही ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची आरपीएफ, जीआरपी समेत कोतवाली देहात पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. मृतक के पिता ने बताया कि रोजाना की तरह उनका बेटा शौच के लिए गया था. पता नहीं कैसे आज वह ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार करने लगा.