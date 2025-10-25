बहराइच में ट्रेन से कटकर किशोर की मौत; घर से शौच के लिये निकला था, ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार करने में हुआ हादसा
कोतवाल देहात दद्दन सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 10:05 PM IST
बहराइच/हमीरपुर : जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत एक किशोर की ट्रेन से कटकर मौत हो गई. घर से शौच के लिये निकला किशोर ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार कर रहा था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.
रेलवे ट्रैक के पास शौच करने गया था किशोर : कोतवाल देहात दद्दन सिंह ने बताया कि इलाके में ईंट भट्टे पर काम करने वाले किशोर (14) की मौत हो गई है. किशोर बिहार का रहना वाला था. शनिवार सुबह रेलवे ट्रैक के पास शौच करने के लिए गया था.
पुलिस ने किया निरीक्षण : उन्होंने बताया कि इसी दौरान वह ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार करने लगा. गोंडा से बहराइच आ रही ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची आरपीएफ, जीआरपी समेत कोतवाली देहात पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. मृतक के पिता ने बताया कि रोजाना की तरह उनका बेटा शौच के लिए गया था. पता नहीं कैसे आज वह ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार करने लगा.
उन्होंने बताया कि किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार करने की बात सामने आई है, जांच पड़ताल की जा रही है. परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है. पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर परिजन बिहार के लिए रवाना हो गए हैं.
हमीरपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से दो की मौत, सात घायल : जिले के राठ-उरई मार्ग पर शनिवार की देर शाम ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
मृतक सुरेश कुशवाहा के पुत्र आकाश ने बताया कि उनके पिता कछवारा लगाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे. शनिवार को वह राठ गेहूं बेचने आए थे और वापस लौटते समय ट्रैक्टर में सरिया और सीमेंट लेकर आ रहे थे. मृतक भैयालाल कुशवाहा के पुत्र बृजेंद्र ने बताया कि उनके पिता सब्जी की खेती कर परिवार का पेट पालते थे. हादसे में सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. घायलों को उपचार के लिए सीएचसी राठ लाया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही सीओ राठ राजीव प्रताप सिंह और एसडीएम मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि सभी घायलों का उपचार कराया जा रहा है, जबकि दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
यह भी पढ़ें : संतकबीरनगर में ट्रेन की टक्कर से दंपती की मौत, रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा