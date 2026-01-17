अमेठी में पिकअप की चपेट में आने से किशोर की मौत; नाराज ग्रामीणों ने जाम की सड़क, कई थानों की फोर्स पहुंची
थानाध्यक्ष भाले सुल्तान शहीद स्मारक तनुज पाल ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है.
January 17, 2026
अमेठी : जिले के भाले सुल्तान शहीद स्मारक भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के अढ़नपुर गांव में शनिवार शाम करीब पांच बजे सड़क हादसे में किशोर की मौत हो गई. कंबल वितरण व भोज कार्यक्रम के दौरान किशोर तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आ गया.
हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने परिजनों के साथ कादूनाला–थौरी मार्ग जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. सूचना पर सीओ मुसाफिर खाना और कई थाने की पुलिस पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.
जानकारी के मुताबिक, जिले के भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के अढ़नपुर गांव में शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सड़क के किनारे स्थित मैदान में कम्बल वितरण के साथ भोज का आयोजन चल रहा था.
पुलिस के मुताबिक, ग्रामीणों ने बताया कि शाम करीब साढ़े पांच बजे पिकअप की चपेट में आने से गांव के ही रामनाथ रैदास के बेटे गुलशन (15) की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी होते ही गांव के लोग आक्रोशित हो गए. आक्रोशित परिजनों ने कादूनाला थौरी मार्ग पर अढ़नपुर बाजार के पास सड़क जाम कर दिया. पुलिस क्षेत्राधिकारी अतुल सिंह थानाध्यक्ष तनुज कुमार पाल आसपास के कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे.
थानाध्यक्ष भाले सुल्तान शहीद स्मारक तनुज पाल ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. शांति व्यवस्था कायम है. वाहन को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया गया है. मामले में अन्य विधिक कार्यवाही जारी है. शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा जा रहा है.
