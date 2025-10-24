Video; पाइप गन के मुंह पर गिलास रख कर किया धमाका, छात्र के सीने में धंसा स्टील का टुकड़ा और टूट गई सांसों की डोर
आगरा के एक गांव दोस्तों के साथ आतिशबाजी करते समय हुआ हादसा, वारदात का वीडियो आया सामने
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 5:14 PM IST|
Updated : October 24, 2025 at 5:30 PM IST
आगरा: जिले के किरावली थाना क्षेत्र के गांव अभुआपुरा में दोस्तों की मजाक में एक किशोर की जान चली गई. दोस्त ने गंधक-पोटाश गन (पाइप गन) के मुंह पर स्टील गिलास रखकर धमाका किया. धमाके में उड़ा स्टील का टुकड़ा किशोर के सीने में जाकर धंस गया और मौत हो गई. सूचना पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया. इस मामले में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है. वहीं, ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया.
किरावली थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि हादसा बुधवार देर रात का है. गांव अभुआपुरा निवासी 17 वर्षीय आकाश पुत्र रवींद्र अपने दोस्त लवकुश और अंशु के साथ पटाखे छोड़ने की कह कर घर से निकल गया. तीनों दोस्त राणा कोल्ड स्टोर के पास पाइप गन से लगातार धमाका कर रहे थे.
आगरा में किरावली थाना क्षेत्र के गांव अभुआपुरा में दीपोत्सव पर दोस्तों की मजाक में एक किशोर की जान चली गई.@moradabadpolice #viralvideo #viralpost pic.twitter.com/cRn3nFJnLe— ETVBharat UttarPradesh (@ETVBharatUP) October 24, 2025
वीडियो में दिख रहा है कि तीन दोस्त आतिशबाजी कर रहे हैं. इसी दौरान एक किशोर पाइप गन के मुंह पर स्टील का गिलास रख कर धमाका किया. जब धमाका हुआ तो गिलास के टुकड़े-टुकड़े हो गए. उसमें से एक टुकड़ा छिटक कर आकाश के सीने में जा घुसा और खून की धार निकलने लगी और जमीन पर वहीं गिर गया. खून बहने लगा तो दोनों दोस्त घबरा गए और परिजनों को सूचना दी.
परिजन और पड़ोसी तत्काल आकाश को गंभीर हालत में सीएचसी लेकर पहुंचे. जहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. रास्ते में ही आकाश की मौत हो गई. किरावली थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आकाश का पोस्टमार्टम कराया तो उसके सीने में एक स्टील का टुकड़ा था. जिससे ही उसकी मौत हुई थी. इस बारे में परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है.
आकाश को मजदूरी करके पढ़ा रहे थे पिता
बता दें कि मृतक आकाश 11 वीं का छात्र था. उसकी मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. पिता रवींद्र मजदूरी करके आकाश को पढ़ा रहे था. आकाश अपने दो दो भाई व एक बहन में सबसे बड़ा था. उसकी मौत से परिवार सदमे में हैं. बहन ने भाई दूज की तैयारी कर ली थी. मगर, भाई ही दुनिया में नहीं रहा.
इसे भी पढ़ें- अवैध पटाखों में विस्फोट से दहला UP; 7 महीने में 17 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल, पुलिस का एक्शन जारी