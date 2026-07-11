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लखीमपुर खीरी में प्रेमी से शादी की जिद पर टावर पर चढ़ी किशोरी, घंटों चला 'ड्रामा'

जिले में इन दिनों मोबाइल टावरों पर चढ़कर हंगामा करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. शनिवार सुबह तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत खैरेटिया बाजार में उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक किशोरी प्रेमी से शादी कराने की मांग को लेकर टावर के सबसे ऊंचे हिस्से पर चढ़ गई. उसे टावर पर बैठा देख ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.

लखीमपुर खीरी : जिले में मोबाइल टावर अब विरोध और दबाव बनाने का माध्यम बनते जा रहे हैं. बीते 22 जून को ही निघासन के मंझली पुरवा में प्रेमी से शादी की मांग को लेकर एक युवती टावर पर चढ़ गई थी. अब ऐसी ही घटना शनिवार को तिकुनिया क्षेत्र के खैरेटिया बाजार में सामने आई है. यहां भी एक किशोरी ने वही कदम उठाकर पुलिस-प्रशासन की सांसें अटका दीं. घंटों समझाने-बुझाने के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा जा सका.

ग्रामीणों ने बताया कि वह क्षेत्र की ही एक किशोरी है, जो एक युवक से शादी कराने की जिद पर अड़ी हुई थी. घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद तिकुनिया कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस कर्मियों ने काफी देर तक किशोरी से बातचीत की और उसे सुरक्षित नीचे उतरने के लिए समझाया. लंबी मशक्कत और मान-मनौव्वल के बाद किशोरी टावर से नीचे उतरने को तैयार हुई. पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतारकर कोतवाली पहुंचाया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. उसके परिजनों को भी कोतवाली बुलाया गया है.

बता दें कि इससे पहले 22 जून को निघासन कोतवाली क्षेत्र के मंझली पुरवा में भी एक युवती प्रेमी से शादी कराने की मांग को लेकर करीब 130 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी. उस समय भी पुलिस और प्रशासन को घंटों मशक्कत करनी पड़ी थी. प्रेमी को बुलाने की मांग पर अड़ी युवती को काफी समझाने के बाद सुरक्षित नीचे उतारा गया था.

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने पुलिस-प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. स्थानीय लोगों की मानें तो अधिकांश मोबाइल टावरों पर सुरक्षा व्यवस्था या निगरानी का अभाव है. खुले और आसानी से पहुंच वाले टावरों पर लोग चढ़ जाते हैं, जिससे पुलिस-प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी हो जाती है. निघासन पुलिस क्षेत्राधिकारी शिवम कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है. किशोरी से पूछताछ की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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