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बंदर बना रंजिश का शिकार, बदला लेने के लिए जिंदा जलाया

हजरतगंज: राजधानी के पॉश इलाका हजरतगंज में आपसी रंजिश के चलते एक बेजुबान पर क्रूरता से जुल्म करने का मामला सामने आया है. यहां एक नाबालिग ने अपने माता-पिता के साथ हुए विवाद और गाली-गलौज का बदला लेने के लिए पड़ोसी के पालतू बंदर के बच्चे को जिंदा जला दिया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पशु कल्याण संस्था की शिकायत और आरोपी के कबूलनामे का वीडियो सामने आने के बाद, हजरतगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

​घर के पास मंदिर से तीन दिन पहले गायब था बंदर: ​एसीपी हजरतगंज अभिषेक पांडेय के अनुसार, हजरतगंज के संकल्प वाटिका निवासी संजय वर्मा ने बंदर के एक बच्चे को पाला था, जिसकी देखभाल वे घर के पास बने मंदिर परिसर में ही करते थे. तीन दिन पहले बंदर का बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया. काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला.

ढूंढने के दौरान आरोपी ने ही संजय को गुमराह करते हुए बताया कि बंदर नदी किनारे मृत पड़ा है. परिजन जब बताए गए स्थान पर पहुंचे तो वहां कुछ नहीं मिला. बाद में स्थानीय लोगों ने बताया कि मरे हुए बंदर को पास में ही दफना दिया गया है.



​लड़के के बयानों में विरोधाभास देख कर परिजनों ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की, तो उसने सारा सच उगल दिया. नाबालिग ने स्वीकार किया कि करीब एक माह पूर्व उसके माता-पिता के साथ संजय का विवाद और गाली-गलौज हुआ था. उसी खुन्नस में उसने मौका पाकर बंदर के बच्चे को चुरा लिया और उसे जिंदा जलाकर मार डाला. पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा अपना जुर्म कबूल करने का एक वीडियो भी सामने आया है.



​पशु कल्याण संस्था ‘आसरा द हेल्पिंग हैंड्स ट्रस्ट’ ने हजरतगंज कोतवाली में लिखित शिकायत देकर, आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है. संस्था ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित करने और वन विभाग को भी मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है.



​एसीपी हजरतगंज अभिषेक पांडेय ने बताया कि तहरीर और साक्ष्यों के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की विधिक विवेचना कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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