ETV Bharat / state

मुझे बाबा बनना है नोट लिखकर घर से निकल गया 14 वर्ष का बच्चा, पुलिस की पहल पर कुछ ही घंटे में बरामद

पलामूः मुझे बाबा बनना है, मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगा, मैं वृंदावन जा रहा हूं. यह नोट लिखकर एक 14 वर्ष का बच्चा घर से निकल गया था. मामले में पलामू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ घंटे के अंदर ही बच्चे को बरामद कर लिया है. पूरा मामला मेदिनीनगर टाउन क्षेत्र का है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय बच्चा सातवीं का छात्र है और पलामू के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई करता है. छात्र ने मंगलवार की रात घर में एक नोट्स लिखा था. जिसमें उसने लिखा था कि वह अपने जीवन से तंग आ गया है और अब वह बाबा बनना चाहता है. उसके पास 1410 रुपए हैं, वही लेकर वह जा रहा है. नोट्स लिखकर बच्चा घर से निकल गया था. बच्चा गायब होने के बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की.

बच्चे के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलने बाद में परिजनों ने पूरे मामले की मौखिक जानकारी मेदिनीनगर टाउन थाना के टीओपी 1 को दी. इस बात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बालक की खोजबीन शुरू की. मेदिनीनगर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर संगीता झा और टीओपी 1 के प्रभारी इंद्रदेव पासवान ने पूरे मामले में पहल की और बच्चे की खोजबीन शुरू की. बच्चे की पूरी जानकारी आरपीएफ और जीआरपी के साथ साझा की गई थी.

बाद में परिजनों ने पुलिस के सहयोग से बच्चे को जपला रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया. परिजनों ने पूरे मामले में लिखित शिकायत पुलिस से नहीं की थी. सब इंस्पेक्टर संगीता झा ने बताया कि बच्चे को जपला रेलवे स्टेशन के पास से रेस्क्यू किया गया था.