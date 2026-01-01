न्यू ईयर की रात किशोर को अगवा कर पिस्टल की नोंक पर उतरवाए कपड़े, पांच घंटे तक कार में घुमाते रहे, पांच लाख फिरौती मांगी
पीड़ित किशोर की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 11:05 PM IST
लखनऊ : तालकटोरा राजाजीपुरम इलाके में नए साल की रात दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. 31 दिसंबर की रात एक नाबालिग किशोर को अगवा कर दबंगों ने कार में बंधक बनाया और पांच घंटे तक शहर में घुमाते रहे. पिस्टल की नोंक पर किशोर के कपड़े उतरवाकर मारपीट की. पांच लाख की फिरौती मांगी गई.
पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है. नाबालिग की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर तथ्यों की पुष्टि, घटना स्थल की पहचान और आरोपियों की तलाश की जा रही है. वीडियो की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.
पीड़ित परिवार के अनुसार, 31 दिसंबर की रात करीब दो बजे दबंगों ने जबरन किशोर को चार पहिया वाहन में बैठा लिया गया. दबंगों ने गाड़ी के अंदर ही किशोर की कनपटी पर पिस्टल सटा दी. किशोर हाथ जोड़कर जान की भीख मांगता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसके कपड़े उतरवाकर बेरहमी से पीटा.
आरोपियों ने किशोर को डराया कि अगर सुबह तक पांच लाख रुपए नहीं दिए तो जान से मार देंगे. करीब पांच घंटे तक शहर में घुमाते रहे और मारपीट की. गुरुवार सुबह 6 बजे चेतावनी के साथ छोड़ा कि वह घर से पैसे लेकर आए.
पीड़ित की मां ने तालकटोरा थाने में ईशू यादव और अनुज दीक्षित समेत उनके अन्य साथियों के खिलाफ तहरीर दी है. पीड़ित की मां का आरोप है कि दोनों आरोपी इलाके के नामी दबंग हैं और उन पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं. परिजनों का कहना है कि घटना के कई घंटे बीत जाने और तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है. मां ने गुहार लगाई है कि उनके बेटे की जान को गंभीर खतरा है.
इंस्पेक्टर तालकटोरा कुलदीप दुबे ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वीडियो कब और कहां का है. वीडियो के आधार पर तथ्यों की पुष्टि, घटना स्थल की पहचान और आरोपियों की तलाश की जा रही है. पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है.
