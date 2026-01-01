ETV Bharat / state

न्यू ईयर की रात किशोर को अगवा कर पिस्टल की नोंक पर उतरवाए कपड़े, पांच घंटे तक कार में घुमाते रहे, पांच लाख फिरौती मांगी

लखनऊ : तालकटोरा राजाजीपुरम इलाके में नए साल की रात दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. 31 दिसंबर की रात एक नाबालिग किशोर को अगवा कर दबंगों ने कार में बंधक बनाया और पांच घंटे तक शहर में घुमाते रहे. पिस्टल की नोंक पर किशोर के कपड़े उतरवाकर मारपीट की. पांच लाख की फिरौती मांगी गई.

पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है. नाबालिग की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर तथ्यों की पुष्टि, घटना स्थल की पहचान और आरोपियों की तलाश की जा रही है. वीडियो की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.

​पीड़ित परिवार के अनुसार, 31 दिसंबर की रात करीब दो बजे दबंगों ने जबरन किशोर को चार पहिया वाहन में बैठा लिया गया. दबंगों ने गाड़ी के अंदर ही किशोर की कनपटी पर पिस्टल सटा दी. किशोर हाथ जोड़कर जान की भीख मांगता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसके कपड़े उतरवाकर बेरहमी से पीटा.

आरोपियों ने किशोर को डराया कि अगर सुबह तक पांच लाख रुपए नहीं दिए तो जान से मार देंगे. करीब पांच घंटे तक शहर में घुमाते रहे और मारपीट की. गुरुवार सुबह 6 बजे चेतावनी के साथ छोड़ा कि वह घर से पैसे लेकर आए.