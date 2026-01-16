तातलोई मेला देखकर घर लौट रही किशोरी समेत तीन पर चाकू से हमला, किशोर की मौत, दो घायल
दुमका में चाकूबाजी की घटना में एक किशोर की मौत हो गई है और दो घायल हैं.
Published : January 16, 2026 at 1:29 PM IST
दुमका: जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के पथरिया के समीप गुरुवार की देर रात मेला देखकर बाइक से लौट रही एक किशोरी और उसके दो साथियों पर बाइक सवार तीन लोगों ने चाकू से हमला कर दिया. जिसमें 16 साल के किशोर लखींद्र सोरेन की मौत हो गई है. वहीं चाकू लगने से डेविड हांसदा और किशोरी गंभीर रूप से घायल है. दोनों का इलाज फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.
तातलोई मेला से लौट रहे थे तीनों
पुलिस को दिए गए बयान में घायल डेविड ने बताया कि वे तीनों खेरबनी गांव के निवासी हैं. गुरुवार को तातलोई मेला देखने जामा गए थे. मेला घूमने के बाद देर रात तीनों बाइक से लौट रहे थे. इसी दौरान रामगढ़ थाना के पथरिया के पास बाइक सवार तीन लोगों ने ओवरटेक कर हमारी बाइक रोकी और किशोरी को बाइक से उतारने का प्रयास करने लगे. जब इसका विरोध किया गया तो उन तीनों पर चाकू से वार कर दिया गया.
घटना में किशोरी और दोनों किशोर घायल हो गए. आनन-फानन में तीनों को दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टरों ने जांच कर लखींद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि किशोरी और डेविड का इलाज अस्पताल में चल रहा है.
जांच में जुटी पुलिस
इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ विजय कुमार महतो फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों से पूरी घटना की जानकारी ली. वहीं घटना को लेकर दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि एक किशोर की हत्या हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
