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मिर्जापुर में बारात देखने गए किशोर का शव कुएं में मिला, हत्या की आशंका

विन्ध्याचल थाना क्षेत्र के कामापुर कला के लेहडिया गांव का मामला, गर्दन पर चोट के निशान.

teenager body who went watch wedding procession found in well in mirzapur
मिर्जापुर में बारात देखने गए किशोर का शव कुएं में मिला. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 11:35 AM IST

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मिर्जापुर: जनपद में बारात देखने गए एक किशोर का शव कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. किशोर की गर्दन पर चोट का निशान है. परिजन हत्याकर शव को कुएं में फेंके जाने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.


मिर्जापुर के विन्ध्याचल थाना क्षेत्र के कामापुर कला के लेहडिया गांव में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक किशोर का शव कुएं मिला. बताया जा रहा है कि किशोर पिता के साथ गांव में आई बारात को देखने मंगलवार को गया था. इस दौरान किशोर लापता हो गया. पिता रात में घर से लेकर हर जगह बेटे को तलाश करते रहे. अगले दिन बुधवार को किशोर का शव गांव के कुएं में मिलने से परिवार में कोहराम मच गया.

दरअसल रामजग पाल के यहां मंगलवार को बारात आई थी. बारात देखने के लिए लेहडिया गांव के रहने वाले कपिल पाल अपने छोटे बेटे लवकुश (9 वर्ष) को 8 बजे रात लेकर गये थे. थोड़ी देर बाद लवकुश ग़ायब हो गया. रात में घर न आने पर परिवार के लोग उसे तलाशते रहे.

मृतक के चाचा कैलाशनाथ पाल ने बुधवार सुबह विन्ध्याचल थाना व गैपुरा चौकी में लवकुश के लापता होने की सूचना देने के बाद आशंका बस रामजग के कुंआ में मशीन लगा कर पानी निकाला गया. लवकुश का शव दिखाई दिया जिसे बाहर निकाला गया, किशोर के गर्दन पर चोट के निशान है. लवकुछ दो भाई एक बहन में छोटा था. शव देखते ही मां निशा देवी बेहोश हो गई.विंध्याचल थानां प्रभारी अविनाश प्रकाश राय ने बताया कि किशोर का शव कुएं में मिला है. मामले की जांच की जा रही है.


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