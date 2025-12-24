ETV Bharat / state

अलीगढ़ में सड़क हादसे में किशोर और महिला की मौत; तेज रफ्तार कार की ऑटो से टक्कर, दो घायल अस्पताल में भर्ती

पुलिस क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी ने बताया कि मामले में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

अलीगढ़ में सड़क हादसा (फाइल फोटो-इनसेट)
अलीगढ़ में सड़क हादसा (फाइल फोटो-इनसेट)
अलीगढ़ : जिले के पालीमुकीमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सड़क हादसे में किशोर और महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मंगलवार को बिजौली-पाली मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने सवारियों से भरे ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.



पुलिस क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी ने बताया कि बिजौली क्षेत्र के गांव मऊपुर भावपुर निवासी राम बेटी, सुरजीत, मनीषा और ओमवीर मंगलवार को एक ऑटो में सवार होकर बिजौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जा रहे थे. ये सभी लोग एक अन्य घटना में घायल हुए परिजनों को देखने के लिए अस्पताल जा रहे थे. जैसे ही उनका ऑटो बिजौली-पाली मार्ग पर पहुंचा, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो सड़क पर पलट गया और उसमें सवार सभी चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को ऑटो से बाहर निकाला और तुरंत बिजौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल रेफर कर दिया. अस्पताल में उपचार के दौरान राम बेटी और ओमवीर ने दम तोड़ दिया. वहीं, सुरजीत और मनीषा का इलाज अस्पताल में जारी है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.


पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, जबकि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि मामले में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.


