पड़ोसी के घर से लहूलुहान हालत में मिली 6 साल की बच्ची, किशोर पर दुष्कर्म का आरोप
बेतिया में छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. बच्ची पड़ोसी के घर से लहूलुहान हालत में मिली है. रिपोर्ट-जितेंद्र कुमार गुप्ता
Published : October 15, 2026 at 7:53 AM IST
पश्चिम चंपारण: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार शाम एक गंभीर घटना सामने आई है. जहां छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप पड़ोस में रहने वाले एक किशोर पर लगाया गया है. परिजनों के अनुसार, घटना करीब चार बजे घटी जब बच्ची घर के पीछे स्थित शौचालय गई थी.
बच्ची को अपने घर ले गया किशोर
आरोप है कि किशोर ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया. जब परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो बच्ची आरोपी के घर से लहूलुहान हालत में रोती हुई बाहर निकली और अपनी मां को घटना की पूरी जानकारी दी. इसके बाद परिवार ने तुरंत उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।
बच्ची इलाज के लिए जीएमसीएच रेफर
बच्ची को सबसे पहले सीएचसी बैरिया ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया. वर्तमान में उसका इलाज बेतिया के जीएमसीएच में चल रहा है और मेडिकल जांच भी कराई जा रही है.
बच्ची का कराया जा रहा है इलाज
घटना की सूचना मिलते ही बैरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी. थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि "पुलिस को घटना की जानकारी मिल चुकी है. मामला जांच के अधीन है तथा बच्ची का इलाज और मेडिकल प्रक्रिया जारी है."
क्या कहती है पुलिस?
सदर एसडीपीओ-2 राकेश कुमार भास्कर ने कहा कि पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. आरोपी को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.
"पुलिस किशोर की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. आरोपी को किसी बख्शा नहीं जाएगा."-राकेश कुमार भास्कर, सदर एसडीपीओ 2
पुलिस की स्थानीय लोगों से अपील
पुलिस प्रशासन ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है. आरोपी किशोर की तलाश तेज कर दी गई है. स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होने पर तुरंत पुलिस को अवगत कराएं.
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