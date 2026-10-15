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पड़ोसी के घर से लहूलुहान हालत में मिली 6 साल की बच्ची, किशोर पर दुष्कर्म का आरोप

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म ( ETV Bharat )

पश्चिम चंपारण: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार शाम एक गंभीर घटना सामने आई है. जहां छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप पड़ोस में रहने वाले एक किशोर पर लगाया गया है. परिजनों के अनुसार, घटना करीब चार बजे घटी जब बच्ची घर के पीछे स्थित शौचालय गई थी.

बच्ची को अपने घर ले गया किशोर